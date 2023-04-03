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Rusya'da 6.9 büyüklüğünde deprem

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#Rusya#Deprem#Dünya
Rusyada 6.9 büyüklüğünde deprem
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2023 11:31

Rusya'nın Kamçatka bölgesinde 6.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Rusya'nın Büyük Okyanus kıyısındaki Kamçatka bölgesinde 6.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Rusya Bilimler Akademisi Jeofizik Bölümü tarafından yapılan açıklamada, TSİ 06.06'da kaydedilen depremin derinliği 99.5 olarak belirtildi. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) ise depremin büyüklüğünü 6.6 olarak açıkladı.

Şiddetli sarsıntının ardından Kamçatka yarımadasında büyük panik yaşandı.

Bölge sakinleri depremle birlikte kendilerini sokaklara attı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri tarafından yapılan ilk incelemelerde hiçbir binanın yıkılmadığı fakat birçok yapıda derin çatlaklar oluştuğu tespit edildi.

Hükümetin talimatıyla Kamçatka'da kriz masası oluşturulurken, bölgeye insani yardım ve geçici barınma malzemeleri sevk edildi.

Şiddetli deprem sonrasında 4.6, 4.0, 3.7, 3.6 ve 4.1 büyüklüğünde artçı sarsıntılar da kaydedildi.

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#Rusya#Deprem#Dünya

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