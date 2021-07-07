Rusya yolcu uçağı kayalıklara çakıldı

22 yolcu ve 6 mürettebatın öldüğü kazayla ilgili ilk olarak dün sabah uçakla telsiz bağlantısının kesildiği bildirildi. Birkaç saat sonra uçağın enkazı Palana havalimanına 3 km mesafede deniz kıyısı yakınlarında bulundu. Henüz bilinmeyen bir nedenle irtifa kaybeden uçağın deniz kıyısında sarp kayalıklara çarparak parçalandığı belirlendi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na göre kurtulan olmadı. Uçağı işleten Kamçatka Havayolları şirketinin genel müdürü Aleksey Hrabrov, pilot hatasına ihtimal vermediklerini, kötü hava koşulları ve teknik arıza ihtimallerinin üstünde durduklarını söyledi. Uçağın 1982 yapımı olduğu belirtildi. Rusya’da kısa mesafe uçuşlarda sefer gerçekleştiren AN-26 uçaklarının tamamı miladını doldurmuş sayılıyor.

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