Rusya yanlışlıkla kendi kentini bombaladı! Dev bir krater oluştu...

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Rusya Savunma Bakanlığı, bir Rus savaş uçağının yanlışlıkla Ukrayna sınırındaki Belgorod kentini bombaladığını açıkladı. Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, patlamanın kent merkezinde 20 metre genişliğinde bir krater yarattığını söyledi.

Gladkov Belgorod sakinlerinin zor bir gece geçirdiklerini ancak bunun üstesinden geleceklerini söyledi.



Patlamada şimdiye kadar iki kadının yaralandığı öğrenildi

Devlet haber ajansları RIA Novosti ve TASS'tan alınan haberlere göre, çift motorlu bir avcı-bombardıman uçağı olan bir Rus Su-34 uçağı, Ukrayna sınırının 40 kilometre kuzeyindeki Belgorod şehrinin üzerine yanlışlıkla mühimmat fırlattı.



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Belgorod Belediye Başkanı Valentin Demidov, Telegram kanalında yaptığı açıklamada patlamada çok sayıda apartmanın hasar gördüğünü yazdı.

Yerel saatle 22:15’te gerçekleşen olay hakkında soruşturma başlatıldı.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda bir otomobilin bir binanın çatısına fırladığı görülüyor.

370 bin kişilik Belgorod kenti Ukrayna sınırına 40 kilometre uzaklıkta.



Askeri analistler bir savaş uçağında teknik arıza olması durumunda sadece bir tane değil tüm mühimmatın ateşlenmesi gerektiğini belirterek Belgorod olayını "tuhaf" olarak nitelendirdi.

Ukrayna’nın en büyük ikinci kenti Harkov’un hemen kuzeyinde bulunan bu şehir savaşın başından bu yana sık sık top atışlarının hedefi oldu.

Ukrayna’ya saldırmak üzere havalanan Rus uçakları da düzenli olarak bu kentin üzerinden uçuyor.



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Rus yapımı çift kişilik avcı bombardıman uçağı Su-34, Su-27 Flanker esas alınarak geliştirilmiştir.Ukrayna savaşında özellikle ön plana çıkan bu uçaklar yüksek hassasiyetli saldırılarda kullanılması amacıyla üretildi.

Savaş uçağının genel özellikleri şöyle;

Uçuş personeli: 2

Uzunluk: 23.34 m

Kanat genişliği: 14.7 m

Yükseklik: 6.09 m

Kanat Alanı: 62.04 m²

Boş Ağırlık: 22,500 kg

Yüklü Ağırlık: 39,000 kg

Faydalı Yük: 12,000 kg

Azami Kalkış Ağırlığı: 45,100 kg

Dahili Yakıt Kapasitesi: 12,100 kg