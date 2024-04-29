Rusya ve Batı arasında el koyma restleşmesi

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş üçüncü yılında tüm şiddetiyle devam ederken, Batılı teknolojilere dayalı üretimde büyük sıkıntı çekmeye başlayan Rusya yabancıların fabrikalarına el koymaya başladı. Önceki gün tartışmalı bir kararname imzalayan Rusya lideri Vladimir Putin, savaş öncesinde Alman “Bosch” ve İtalyan “Ariston” şirketlerine ait olan fabrikaların yüzde 100 hisselerini Rus menşeli “JSC Gazprom Household Systems” şirketine devretti.

MÜŞTERİ ARIYORLARDI

Kararnameye gerekçe olarak Rus Gazprom şirketinin ülke içinde ihtiyaç duyulan ev aletleri üretimine geçecek olması gösterildi. Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi başladığında Bosch ile Ariston yüzlerce Batılı şirket gibi Rusya’daki faaliyetlerini dondurarak tesislerine müşteri aramaya başlamıştı. Avrupa Birliği, Rusya’nın attığı bu adamın uluslararası hukukun çiğnenmesi anlamına geldiğini anımsatarak, Putin’den geri adım atmasını talep etti. İtalya da Roma’daki Rus Büyükelçisini dışişleri bakanlığına çağırdı.

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KÜRESEL ETKİSİ OLUR

Putin’in imzaladığı kararname Rusya ile Batı arasındaki Rus varlıkları tartışmasının da bir parçası olarak görülüyor. Geçtiğimiz hafta ABD kongresi Rusya’ya ait 6 milyar dolar civarındaki paralara el konularak Ukrayna yararına kullanılmasını öngören tasarıyı onaylamış, Rus makamlarından karara tepki gelmişti. Rusya’nın yaklaşık 300 milyar dolarlık varlığı ise AB’nin kontrolünde. Uzmanlar Rusya ile Batı arasında varlıklara el koyulmasıyla ilgili bir restleşmenin küresel etkileri olacağı uyarısını yapıyor.