Rusya ülkede tahıl limanı bırakmayacak

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17 Temmuz’da Ukrayna ile tahıl anlaşmasından tek taraflı çekilen Rusya, o zamandan bu yana Ukrayna’nın tahıl ihracatında kullandığı limanları hedef almayı sürdürüyor. Ukrayna ordusu sözcülerinden Natalya Gumenyuk, Rusya’nın işgal edemediği Ukrayna limanlarını yok etme taktiği uygulamaya başladığını söyledi.

‘ALTYAPIMIZ KALMAYACAK’

Natalya Gumenyuk, “Ülkemizin Rusya’ya karşı verdiği bağımsızlık savaşında yeni bir cephe açıldı. 17 Temmuz tarihinden itibaren Rus kuvvetleri uzun menzilli füzelerle elimizde kalan Odessa bölgesiyle Tuna nehri kıyısındaki liman altyapısını yok etme saldırıları düzenliyor. Bu gidişle 2-3 ay içerisinde saldırıların şiddetine göre en geç ekim ayında Ukrayna’nın tahıl veya başka yükleri taşıyacak liman altyapısı kalmayacak” açıklamasını yaptı.

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DAHA FAZLA SİLAH ÇAĞRISI

Liman meselesinin doğu ve güney cephelerinde devam eden savaş kadar hayati önem taşıdığını vurgulayan Ukraynalı yetkililer durumu şöyle özetliyor: “Elimizde kalan limanları muhafaza etmemiz için daha uzun menzilli ve sayıca daha fazla gelişmiş hava savunma sistemlerine ihtiyacımız var. Ruslar liman saldırılarında karma taktik kullanmaya başladı. Aynı anda denizden ve havadan üç çeşit füze ateşliyorlar. İlk olarak seyir füzeleri, ardından hipersonik füzeler ve son olarak yıkım gücü yüksek gemi imha füzelerini ateşliyorlar. Ukrayna hava savunması liman bölgelerinde yeterli olmadığı için füze karşıtı sistem hangi hedefe kilitleneceğini zamanında belirleyemiyor ve limanlar isabet alıyor. Sonuç olarak Rusların attıkları üç füzeden biri limana isabet ediyor.”

KİEV YÖNETİMİ NOEL TARİHİNİ DEĞİŞTİRDİ

UKRAYNA Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Sovyetler Birliği dönemi ve günümüz Rusyası ile herhangi kültür bağı bırakmamak için ülkesinde Noel kutlamaları tarihini 25 Aralık olarak değiştirdi. Ukrayna’da şimdiye kadar Noel bayramı tıpkı Rusya’da olduğu gibi 7 Ocak’ta kutlanıyordu. Ukrayna’da Noel’in Batı’da olduğu gibi 25 Aralık’ta kutlanmasına ilişkin kararname önceki gün Zelenski tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi. Böylece 2023 yılı sonunda Ukrayna’da Noel bayramı batı Avrupa ile aynı günde kutlanacak. Hıristiyan âleminde Noel bayramındaki faklılık kullanılan takvimlerden kaynaklanıyor. Batılı ülkeler Gregoryen takvimine bağlı kalırken, Ortodoks Rus kilisesi çarlık döneminden beri Jülyen takvimini kullanıyor.

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ZELENSKİ SIFIR NOKTASINDA

Öte yandan Volodimir Zelenski, Rusya ile savaşta şiddetli çatışmaların yaşandığı Donetsk bölgesindeki Bahmut cephesini ziyaret ederek askerlere moral verdi. Cephenin neredeyse sıfır noktasına kadar ilerleyen Zelenski, Özel Harekât Birlikleri günü dolayısıyla askerlere destek için geldiğini söyledi.

‘RUSLAR TAHIL TEKELİ İSTİYOR’

Rusya’nın hedefinin tahıl tekeli kurmak olduğunu söyleyen Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksander Kubrakov, “Moskova’nın yaptığı hesap son derece gaddar. Limanlarımızı yok ederek açlık krizi şantajıyla tahılda tekel olma peşindeler. Karadeniz sularında Türkiye, Romanya, Bulgaristan veya diğer üçüncü ülkelerle gemi trafiği yüzünden karşı karşıya gelmemek için limanları yok ederek konuyu Ukrayna topraklarında kapatmanın peşindeler. Son günlerde Ukrayna değil, Rus limanlarına giden Türk tahıl gemilerinde sözde patlayıcı izine rastlanması söylemleri de bu taktiğin parçası. Ukrayna’ya gidecek yük gemilerine askeri refakat sunarsanız Rusya’dan tahıl temin edemezsiniz mesajı veriliyor” açıklamasını yaptı.