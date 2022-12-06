Rusya-Ukrayna cephesinde baş döndüren gelişmeler! Bir saldırı daha...

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24 Şubat'ta başlayan Ukrayna savaşı 10. ayında devam ediyor. Bölgede bir süredir savunma pozisyonunda olan Rus askerlerinin, kritik bölge Herson'dan çekilmesi ile savaş yeni bir evreye girerken Rusya iki gündür peş peşe gelen saldırı haberleri ile sarsılıyor.



RUSYA'DAN 70 FÜZE SALDIRISI



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın dün akşam Ukrayna’nın çeşitli bölgelerine 70 kadar füze saldırısı düzenlediğini, 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve elektrik şebekesinin zarar gördüğünü açıkladı.



A large fire at Kursk airfield in Russia.



It is said that an oil tanker is on fire after a supposed drone attack. pic.twitter.com/zYCbiDxl7h — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 6, 2022

Teknik ekiplerin elektrik şebekeleri üzerinde çalışmaya başladığını belirten Zelenski, “Ukrayna'nın orta bölgelerinde, Odesa, Zaporijya ve Harkiv bölgelerinde maksimum çaba sarf ediliyor. Birçok bölgede, sistemi istikrara kavuşturmak için acil durum kesintileri yapmak zorunda kaldık” dedi.Ukrayna’daki kesintilerden Moldova’nın da etkilendiğini ifade eden Zelenski “Bu gece, Amerikan Savaş Çalışmaları Enstitüsü'nün (SW) uzman topluluğuna ve ABD’deki tüm dostlarımıza hitabımda bundan bahsedeceğim” ifadelerini kullandı.Öte yandan Rusya’nın Ukrayna sınırına yakın Kursk kentinin valisi Roman Starovoyt bu sabah Kursk’taki bir petrol deposuna drone ile saldırı yapıldığını ifade ederek şunları kaydetti;Sosyal medyaya düşen görüntülerde, gece gökyüzünü aydınlatan büyük bir patlama ve ardından Ukrayna sınırından 280 km uzaktaki havaalanında çıkan büyük yangın görünüyor.Görgü tanıklarının ifadeleri ve bölgeden gelen görüntülere göre, gün doğarken alandan yükselen siyah duman hala görülüyordu.Rusya’nın Ukrayna sınırına 350 km uzaklıktaki iki stratejik hava üssü dün İHA saldırısına uğradı. Engels hava üssüne düzenlenen İHA saldırısında Rusya’nın nükleer silah da taşıyabilen TU-95 tipi iki uçağının hasar gördüğü bildirildi. Diğer saldırı ise Moskova hava savunmasının üssü olan Dyagilevo Havalimanı oldu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Rusya iç güvenliği konusunu tartışmak için üst düzey yetkililerle bir araya geldi.Kremlin'den de insansız hava aracı saldırılarına ilişkin bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada söz konusu saldırıların ülke için tehlike oluşturduğu belirtildi.Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere verdiği demeçte,ifadelerini kullandı.Bölgeden saldırı haberleri peş peşe gelirken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Donbass bölgesindeki askerleri ziyaret ettiğini duyurdu.Telegram hesabından askerlerle buluştuğu görüntüleri yayınlayan Zelenski,mesajını paylaştı.Rusya Devlet Duması milletvekili Shamsail Saraliev de Telegram hesabından bir duyuru yaptı ve Ukrayna ile yapılan esir takası kapsamında 60 Rus askerinin evine döneceğini duyurdu.Rus yetkililer asker takasının 60 askere karşılık 60 asker şeklinde yapıldığını duyurdu.