Rusya-Ukrayna cephesinde baş döndüren gelişmeler! Bir saldırı daha...

24 Şubat'ta başlayan Ukrayna savaşı 10. ayında devam ediyor. Bölgede bir süredir savunma pozisyonunda olan Rus askerlerinin, kritik bölge Herson'dan çekilmesi ile savaş yeni bir evreye girerken Rusya iki gündür peş peşe gelen saldırı haberleri ile sarsılıyor.



RUSYA'DAN 70 FÜZE SALDIRISI



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın dün akşam Ukrayna’nın çeşitli bölgelerine 70 kadar füze saldırısı düzenlediğini, 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve elektrik şebekesinin zarar gördüğünü açıkladı.



A large fire at Kursk airfield in Russia.



It is said that an oil tanker is on fire after a supposed drone attack. pic.twitter.com/zYCbiDxl7h