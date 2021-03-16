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Dünya
AA
Haber Giriş: 16.03.2021 - 17:35 | Son Güncelleme:

Rusya Twitter'ı tamamen engellemeye hazırlanıyor

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Rusya Twitter'ı tamamen engellemeye hazırlanıyor

Rusya'da Twitter krizi büyüyor. Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu, sosyal medya sitesi Twitter’ın bir ay içerisinde tümüyle engellenebileceğini açıkladı.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) Başkan Yardımcısı Vadim Subbotin, Rus haber ajansı TASS’a yaptığı açıklamada, Rusya’da hızı yavaşlatılan Twitter’ın “yasaklı içerikleri” kaldırması için bir ay süreyle inceleneceğini söyledi.

Söz konusu sürenin bitiminde Twitter’a yönelik gerekli kararın alınacağını belirten Subbotin, “Rus mevzuatının gereklerini yerine getirmezse, Twitter’ın Rusya’da tamamen engellenmesi konusunu ele alacağız. Eğer gerekleri yerine getirirlerse, mevcut yaptırımları kaldıracağız.” dedi.

Roskomnadzor, 10 Mart’ya aldığı kararla, intihar, müstehcen ve uyuşturucuya özendiren içeriklerin kaldırılmaması gerekçesiyle Twitter’ın hızını mobil cihazlarda yüzde 50 düzeyinde yavaşlatmıştı.

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