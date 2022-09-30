Rusya tartışmalı ilhak adımını atıyor

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RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna işgalinin 219’uncu günü olan bugün, dönüşü olmayan kritik bir hamleyle ülke topraklarının yaklaşık yüzde 15’ini ilhak ettiğini açıklayacak. Donetsk, Lugansk, Zaporojye ve Herson bölgelerindeki referandumları izleyen ve çatışmalara yeni bir boyut kazandırması beklenen bu adıma ilişkin detayları Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov açıkladı.

PUTİN KONUŞMA YAPACAK

Peskon, “Kremlin Sarayı Georgiyevski salonunda Devlet Başkanı Putin’in katılımıyla büyük bir tören yapılacak. Saatler 15:00’ı gösterdiğinde milletvekilleri ve diğer konuklar huzurunda Rusya’ya yeni toprakların bağlanması anlaşması imzalanacak. Seremoni, Başkan Putin’in konuşması ile devam edecek. Putin ayrıca federal meclise ve Rusya halkına hitaben bir konuşma daha yapacak” bilgisini verdi. Rus askeri gözetiminde 23-27 Eylül tarihleri arasında Donetsk, Lugansk, Zaporojye ve Herson’da yapılan ilhak referandumlarından yüzde 90’ın üzerinde Rusya’ya katılım yönünde sonuç çıkmıştı. Kiev ve Batı başkentleri referandumları “sahtekârlık” olarak nitelerken tıpkı 2014’te Kırım’ın ilhakında olduğu gibi oylamanın uluslararası geçerliliği bulunmuyor.



‘ARTIK GÖRÜŞME OLMAZ’

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Bu arada Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Putin’in ilhakı ilan etmesi halinde “iplerin tamamen kopacağı ve bir barış görüşmesi yapılmayacağı” uyarısında bulundu. Halihazırda tamamı Rusya kontrolünde olmayan bu bölgelerdeki çatışmalar, yarından itibaren Moskova için “Rusya’ya saldırı” olarak görülecek. Moskova, “kendi topraklarını” savunmak için nükleer silah kullanabileceği yönünde peş peşe açıklamalar yaparken sahadaki çatışmaların seyrinin nasıl şekilleneceği izleniyor.