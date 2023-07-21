Rusya: Tahıl Koridoru Kırım Köprüsü'ne saldırı için kullanıldı!

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Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı son dakika açıklaması ile Karadeniz'deki tahıl koridorunun Ukrayna tarafından Kırım Köprüsü'ne saldırı için kullanıldığını duyurdu.



Bakanlığın açıklamasında ayrıca Rusya'nın yeni bir tahıl rotası üzerinde çalıştığı belirtildi.

DAHA ÖNCE DE ASKERİ AMAÇLARLA KULLANILDIĞINI İDDİA ETMİŞLERDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın tahıl girişimini askıya alması sonrası yaptığı ilk açıklamada 'Karadeniz Tahıl Girişimi'nin Moskova olmadan devam edebileceğini söylemişti.

Zelenski, “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres'e resmi mektuplar göndererek Karadeniz Tahıl Girişimi'nin ya da benzerinin üçlü bir formatta devam ettirilmesini teklif ettim." derken, Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna'nın tahıl koridorunu askeri amaçlarla kullandığını öne sürerek tahıl koridorunun uygun güvenlik garantileri olmadan devam ettirilmesi durumunda ortaya 'belirli risklerin' çıkacağını vurgulamıştı.