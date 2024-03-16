Rusya seçimleri ne ifade ediyor... Putin’in referandumu

Haberin Devamı

Rusya’da seçmen dün devlet başkanlığı seçimleri için sandık başındaydı. 112 milyon 309 bin kayıtlı seçmenin Ukrayna savaşının gölgesinde oy kullanacağı üç günlük seçimler yarın sonuçlanacak. Mevcut Devlet Başkanı Vladimir Putin’in seçimleri rahat bir şekilde kazanarak görev süresini 2030’a kadar uzatmasına kesin gözüyle bakılırken, birçok analist ülkede artık formaliteye dönüşen seçim süreçlerinin Putin’in eylemleriyle ilgili halk oylamasına dönüştüğü değerlendirmesini yapıyor.

BOYALI PROTESTO

11 saat dilimine sahip ülkede yaklaşık 100 bin sandık kurulurken, 29 seçim bölgesinde Rus seçmenler çevrimiçi oy da kullanabilecek. İlk gün oylama işlemleri genel olarak sorunsuz geçerken, bazı sandıklarda bireysel protesto gösterileri gerçekleşti. 5 seçim merkezinde sandıklara boya döküldüğü, birinde sandığın yakıldığı ve bir seçim merkezinin içinde havai fişek patlatıldığı belirtilirken, toplam 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Öte yandan geçen ay hapiste ölen muhalif Aleksey Navalni’nin destekçileri, pazar günü öğle saatlerinde kitlesel bir protesto gösterisi düzenlemeyi planlıyor. Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod kentinde ise Ukrayna saldırıları nedeniyle valilik insanlara evlerinde kalma çağrısı yaptı. Kremlin, Ukrayna’nın saldırılarını “seçimleri istikrarsızlaştırma çabası” olarak nitelendirdi.

Haberin Devamı

SANDIK MEŞRUİYETİ

Etkili muhalifleri ya hapiste ya da sürgünde olan 71 yaşındaki Putin’in, beşinci dönemi için seçileceğine neredeyse kesin gözüyle bakılan seçimler fazla merak uyandırmıyor. Putin’e karşı yarışan üç aday Kremlin çizgisindeki muhalefet partilerinden düşük profilli politikacılar. Bu şartlarda gerçekleşen seçimin gerçek amacının ise Putin’in özellikle Ukrayna savaşıyla ilgili politikalarının halkta destek gördüğüne dair sandık meşruiyeti elde etmek. Muhalefet de oylamayı hem savaştan hem de Kremlin’den duyulan hoşnutsuzluğu göstermek için kullanmak istiyor. Rus lider en az yüzde 70 katılım sağlanması beklenen seçimlerde 2018 yılında aldığı yüzde 76.7’lik oy rekorunu kırarak yüzde 80 oyla kazanmayı hedefliyor. Ayrıca seçimlerde ilk kez Ukrayna’da işgal edilen bölgelerde de seçim yapılıyor.