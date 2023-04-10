Rusya Kırım’ı savunmak için siperleri hazırladı

Haberin Devamı

2014’te ilhak ettiği yarımadayı kaybetmek istemeyen Rusya, sınır boyunca siperler kazdı. Uydu görüntüleri, kilometrelerce uzanan siper ağlarını, tank tuzakları ve hendekleri gözler önüne serdi. ABD’li uydu görüntüleme şirketi Maxar’ın Amerikan Washington Post gazetesine sağladığı görüntüleri yorumlayan uzmanlar, “Görünüşe göre Rus ordusu, Kırım’ın yakın gelecekte savunulması gerektiğini düşünüyor” dedi.



GÜNLÜĞÜ 90 DOLAR



Haftalar süren kazı çalışmaları boyunca Rusya, Ukrayna’nın denizden çıkarma kapasitesi bulunmamasına rağmen yarımadanın kıyılarını bile tahkim etti. Sovyet döneminden kalma bir hendek açma makinesi olan BTM-3 kullanan ordu, kas gücü içinse inşaat işçilerinden destek aldı. Rusça iş ilanı sitelerinden anlaşıldığı kadarıyla, Kırım’daki siperleri ahşap ve betonla doldurmaları için inşaat işçilerine günlük 90 dolar gibi yüksek bir ücret teklif ediliyor.