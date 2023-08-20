Rusya kent merkezini İskender füzesiyle vurdu

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Halkın sokağa çıkmaya başladığı saatlerde kent merkezine balistik İskender füzesiyle düzenlenen saldırıda biri çocuk yedi kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 100 kişi arasında da 11 çocuk bulunuyor. Çernigov Belediye Başkanı Aleksander Lomak, “Rus işgalci kuvvetleri ilk belirlemelerimize göre üzerimize yıkım gücü yüksek balistik İskender füzesi attı. Halkın şehir meydanına çıktığı saatlerde tiyatronun bulunduğu meydana düşen füze aralarında biri çocuk yedi vatandaşımızı öldürdü” açıklamasını yaptı.

ZELENSKİ’DEN AÇIKLAMA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski de yaptığı açıklamada“Terörist devlete komşu olmak işte böyle bir şey. Rusların attığı füze tiyatro ve okulun bulunduğu Çernigov şehrinin tam göbeğini vurdu. Sıradan cumartesi günümüzü yine acı ve keder gününe çevirdiler. İşte bu yüzden dünyayı Rusya’ya karşı birlik olmaya çağırıyoruz. Ukrayna milleti olarak saldırgana verebileceğimiz en iyi cevap onu yenilgiye uğratmak olacaktır” ifadelerini kullandı.

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PUTİN HAREKÂT MERKEZİNDE

Ukrayna’nın kuzeyine balistik füze saldırısı düzenlendiği sırada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin askeri harekâtın yönetildiği Rostov şehrindeki karargâha plan dışı ziyaret gerçekleştirdi. Söz konusu karargâh 24 Haziran’da ayaklanma başlatan Wagner unsurları tarafından kısa süreli işgal edilmişti. Putin burada Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile cephe komutanlarından savaşın gidişatıyla ilgili brifing aldı.