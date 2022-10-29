Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Rusya: Karadeniz filomuza 'büyük' bir saldırı düzenlendi

Güncelleme Tarihi:

#RUSYA#Ukrayna#Saldırı
Rusya: Karadeniz filomuza büyük bir saldırı düzenlendi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2022 16:02

R﻿usya Ukrayna'yı, Kırım'ın Sivastapol kentinde bulunan Karadeniz Filosu karargahına "büyük" bir insansız hava aracı saldırısı düzenlemekle suçladı.

Haberin Devamı

Rus yetkililer, saldırının sabaha karşı 04:20'de başladığını ve dokuz insansız hava aracı ve yedi insansız donanma aracının katıldığını söyledi.

Saldırılarda en az bir geminin hasar aldığı duyurulurken, Ukrayna henüz saldırıyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Rusya'nın kente atadığı Vali Mikhail Razvozhaev, Rus donanmasının saldırıyı püskürttüğünü bildirdi.

Vali Rus medyasına yaptığı açıklamada, saldırıyı Şubat ayından bu yanaki işgalde görülen "en büyük" diye tanımladı.

Vali, tüm insansız hava araçlarının vurulduğunu ve "sivil altyapıya" hasar olmadığını belirtti.

Sivastapol, Rusya'nın 2014'te Ukrayna'dan ilhak ettiği Kırım'ın en büyük kenti. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#RUSYA#Ukrayna#Saldırı

BAKMADAN GEÇME!

ABDde vücut geliştirme skandalı Kadın sporcuların taciz iddiaları kan dondurdu

ABD'de vücut geliştirme skandalı! Kadın sporcuların taciz iddiaları kan dondurdu

#Vücut Geliştirme
Elondan bahsederken ağlamıştı... İşte Muskın hedef alıp ilk günden Twitterdan kovduğu Vijaya Gadde

Elon'dan bahsederken ağlamıştı... İşte Musk'ın hedef alıp ilk günden Twitter'dan kovduğu Vijaya Gadde!

#Vijaya Gadde
BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim çocuk istiyor/istemiyor, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | "Eşim çocuk istiyor/istemiyor, ne yapacağım?"

#Evlilik

BAKMADAN GEÇME!

ABDde vücut geliştirme skandalı Kadın sporcuların taciz iddiaları kan dondurdu

ABD'de vücut geliştirme skandalı! Kadın sporcuların taciz iddiaları kan dondurdu

#Vücut Geliştirme
Elondan bahsederken ağlamıştı... İşte Muskın hedef alıp ilk günden Twitterdan kovduğu Vijaya Gadde

Elon'dan bahsederken ağlamıştı... İşte Musk'ın hedef alıp ilk günden Twitter'dan kovduğu Vijaya Gadde!

#Vijaya Gadde
BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim çocuk istiyor/istemiyor, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | "Eşim çocuk istiyor/istemiyor, ne yapacağım?"

#Evlilik