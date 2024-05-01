Rusya ‘Harry Potter’ şatosunu vurdu

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Halk arasında “Harry Potter kalesi” olarak anılan “Kivalova” şatosu Rusların attığı balistik füzeyle alevler içinde kaldı. Ukrayna Acil Durumlar Bakanlığı’nın açıklamalarına göre Rus bombardımanında şato ve çevresinde 5 sivil öldü, 8’inin durumu ağır olmak üzere 35 kişi de yaralandı.

İSKENDER FÜZESİ ATTILAR

Vurulan bölgenin Odessa’nın en popüler gezi yeri olduğunu anımsatan Odessa askeri yönetimin başı Sergey Kiper, “Rusların şatonun sivil yapı olduğunu bile bile kasıtlı vurduğu ortada” dedi. Ukrayna Savunma Bakanlığı Güney Bölge sorumlusu Dmitriy Pletençuk ise Rusların saldırıyı İskender-M balistik füzesiyle gerçekleştirdiğini belirtti. Füzenin parça tesirli misket bombası türünden olduğunu belirten Pletençuk, “Füzeyi hedefe birkaç metre kala havada infilak etmeye ayarlamışlar. Ölen ve yaralanan sivillerin çoğu bu misketlerin parça tesirinden meydana geldi. Yaralananlar arasında 2014 yılında Ukrayna’da Rus dilinin kullanımda kalmasını savunan ve yasa teklifi hazırlayan eski milletvekili Sergey Kivalo da yer alıyor” dedi.