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Rusya görüntüleri yayınladı, yer yerinden oynadı! Ses hızının 27 katı hızla hedefleri vurabiliyor.

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#Avangard Füze#Füze Sistemi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2022 17:20

Rusya ses hızının 27 katı hızla hedefleri vurabilen ölümcül silahı Avangard füze sisteminin savaş görevine başladığını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı füze sisteminin taşınması ve kurulması ile ilgili görüntüleri gazetecilerle paylaştı. Yeni görüntüler Batı'da büyük yankı uyandırdı.

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24 Şubat'ta başlayan Ukrayna Savaşı 10. ayında devam ediyor. Bölgeden gelen acı haberlerin ardı arkası kesilmezken Ukrayna Rusya'nın savaşın yıldönümünde çok daha büyük bir saldırı yapacağını öne sürüyor.

Ukrayna'dan üst düzey isimler Rusya'nın 200 bin kişilik yeni bir ordu topladığını iddia ederken, Moskova'nın bugün yaptığı bir duyuru bölgedekigerilimi zirveye çıkardı.

AVANGARD SAVAŞ GÖREVİNE GİRDİ

Rusya Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklama ile hipersonik Avangard füze sisteminin muharebe görevine girdiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada  “Bugün, Yasnenskiy füze alanında Avangard füze sistemi ile donatılmış başka bir alayın göreve geçmesi profesyonel günümüz için gerçek bir hediye oldu. Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Günü’nde, Orenburg Bölgesi’nde silo tabanlı Avangard füze sistemleri muharebe görevine geçti” ifadeleri yer aldı.

Rusya görüntüleri yayınladı, yer yerinden oynadı Ses hızının 27 katı hızla hedefleri vurabiliyor.

KURULUMUNUN GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

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Avangard hipersonik füze sistemi, Orta Asya ve Kafkasya’ya yakın bir noktada bulunan Orenburg Bölgesi’ne yerleştirildi

Kıtalararası balistik füze özel bir taşıyıcı ile bölgeye getirildi ve kurulumu bir kaç saat sürdü. Bakanlık kurulum aşamalarını gösteren videoyu da gazeteciler ile paylaştı.

BATI'DA DEPREM ETKİSİ YARATTI

Rusya Savunma Bakanlığı, hipersonik füze sisteminin, Rus kuvvetlerinin savaş yeteneklerini artıracağını vurgularken Avangard füze sistemine ait görüntüler Avrupa'da adeta deprem etkisi yarattı.

Rusya görüntüleri yayınladı, yer yerinden oynadı Ses hızının 27 katı hızla hedefleri vurabiliyor.

İngiliz medyası füze sisteminin görüntülerine yer verdikleri haberlerinde 'Avangard canavarı' ifadesine yer verdiler ve bunu Rusya'nın Batı'ya son tehdidi olarak yorumladılar.

SES HIZININ 27 KATI HIZLA HEDEFLERİ VURABİLİYOR

Rusya Devlet Başkanı Putin'in ilk olarak 2018'de tanıttığı Avangard hipersonik füze sistemi, ses hızının 27 katı hızla hedefleri vurabiliyor.

Rusya görüntüleri yayınladı, yer yerinden oynadı Ses hızının 27 katı hızla hedefleri vurabiliyor.

Ölümcül silah hipersonik uçuş, yön ve irtifa manevraları yapma ve her türlü füze savunmasını aşma yeteneğine sahip.

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MOSKOVA: DÜNYANIN HER YERİNİ VURABİLİR

Moskova Avangard'ın dünyadaki herhangi bir hedefi 30 dakikadan daha kısa sürede vurduğunu iddia ediyor ve diğer Rus silahlarında olduğu gibi Batı'nın bunu durdurmak için hiçbir seçeneği olmadığını vurguluyor.

Rusya görüntüleri yayınladı, yer yerinden oynadı Ses hızının 27 katı hızla hedefleri vurabiliyor.

PUTİN BÜTÜN GÜNÜNÜ KOMUTANLARLA GEÇİRDİ

Avangard füze sisteminin duyurusu tam da Rusya Devlet Başkanı Putin'in savaş bölgesindeki askeri birliklere yaptığı ziyaret sonrasında geldi.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’da "özel askeri operasyona" katılan askeri birliklerin müşterek karargahını ziyaret etti.

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Rusya görüntüleri yayınladı, yer yerinden oynadı Ses hızının 27 katı hızla hedefleri vurabiliyor.

Açıklamada, "Devlet Başkanı Putin, Cuma günü (dün) gün boyunca özel askeri harekatın karargahında çalıştı. Putin, karargah çalışmaları hakkında bilgi aldı, özel askeri operasyon hakkında raporları dinledi ve ayrıca komutanlarla toplantılar gerçekleştirdi" ifadeleri kullanıldı.

Toplantıda Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'un da yer aldı. 

Batı medyası Putin'in ordunun üst düzey isimleri ile yeni savaş taktiklerini konuştuğunu ve komutanlarına zafer için baskıda bulunduğunu iddia etti.

Putin'in ziyareti ve Avangard füze sisteminin görüntüleri sonrası bölgede patlak verecek büyük çatışmaya yönelik endişeler arttı.

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#Rusya#Avangard Füze#Füze Sistemi

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