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Rus askerleri geri çekildi! Bakhmut'ta sıcak gelişme: Ukrayna için 6 ayın en büyük kazancı...

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#Rusya#Ukrayna#Bakhmut
Rus askerleri geri çekildi Bakhmutta sıcak gelişme: Ukrayna için 6 ayın en büyük kazancı...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2023 15:18

Rus birlikleri Bakhmut'ta 'savunma pozisyonlarına' geri çekildi. Rusya Savunma Bakanlığı, birliklerin daha iyi bir savunma pozisyonu aldığını öne sürse de Wagner başkanı Yevgeny Prigozhin bunun yeniden toparlanma değil kaçış olduğunu iddia etti. Ukrayna ise Bakhmut çevresinde yaklaşık 2 km ilerlediğini ve bu hafta tek bir pozisyon bile kaybedilmediğini duyurdu. Batı medyası son gelişmelerle birlikte Ukrayna'nın uzun süredir beklenen bahar saldırısının başladığını yazdı...

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Bir yılı geride bırakan Ukrayna savaşında gözlerin çevrildiği Bakhmut'ta dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

RUS BİRLİKLERİ GERİ ÇEKİLDİ

Rusya Savunma Bakanlığı dün akşam yaptığı açıklama ile bazı birliklerinin Bakhmut şehrinin kuzeybatısındaki "savunma pozisyonlarına" geri çekildiğini duyurdu. 

Bakanlık güneydeki Rus birliklerinin, "Berkhivka rezervuarının elverişli koşullarını" dikkate alan, Maloilinivka bölgesinde daha iyi bir savunma pozisyonu aldığını öne sürdü.

Ancak Rusya'nın Wagner paralı asker grubunun başkanı Yevgeny Prigozhin, Savunma Bakanlığı'nın bahsettiği şeyin "maalesef" yeniden toplanma değil, "kaçış" olduğunu söyledi.

Rus askerleri geri çekildi Bakhmutta sıcak gelişme: Ukrayna için 6 ayın en büyük kazancı...

UKRAYNA: 2 KM İLERLEDİK

Rusya'nın açıklaması, Kiev'in kuvvetlerinin bu hafta Bakhmut çevresinde yaklaşık 2 kmilerlediğini açıklamasından saateler sonra gelirken Ukrayna savunma bakan yardımcısı Hanna Maliar, “Düşman büyük insan gücü kayıplarına uğradı. Birliklerimiz Bakhmut bölgesinde 2 km ilerledi. Bu hafta Bakhmut'ta tek bir pozisyon bile kaybetmedik.” açıklamasında bulundu.
Rus askerleri geri çekildi Bakhmutta sıcak gelişme: Ukrayna için 6 ayın en büyük kazancı...

UKRAYNA TOPRAKLARINI ALDI, RUSYA TAHLİYE EMRİ VERDİ

Bugün Batı medyasında yer alan haberlere göre Rusya ve Ukrayna'nın açıklamaları, Ukrayna'nın Bakhmut çevresindeki toprakları başarıyla geri aldığının ilk kabulü oldu.

İngiliz Telegraph gazetesi Ukrayna'nın uzun süredir beklenen bahar saldırısının sonunda başladığını vurgularken, Dailymail gazetesi ise Rusya'nın işgal altındaki Harkiv bölgesinde yaşayan binlerce kişinin tahliyesinin emrini verdiğini yazdı.
Rus askerleri geri çekildi Bakhmutta sıcak gelişme: Ukrayna için 6 ayın en büyük kazancı...

UKRAYNA'NIN 6 AY İÇİNDEKİ EN BÜYÜK KAZANIMI, RUSYA İÇİN YIKICI BİR GERİLEME

Bakhmut'taki toprakların yeniden ele geçirilmesi, Ukrayna'nın altı ay içindeki en büyük kazanımı olarak yorumlandı.

Askeri analistler, çekilmeyi 'yıkıcı bir gerilime' olarak değerlendirirken, Kiev'in, savaşın en kanlı çatışmaları sırasında aylarca Moskova'nın ana hedefi olan Bakhmut'taki Rus güçlerini kuşatmak için koordineli bir hamle yaptığını öne sürdüler.

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#Rusya#Ukrayna#Bakhmut

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