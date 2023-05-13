Rus askerleri geri çekildi! Bakhmut'ta sıcak gelişme: Ukrayna için 6 ayın en büyük kazancı...

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Bir yılı geride bırakan Ukrayna savaşında gözlerin çevrildiği Bakhmut'ta dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.



RUS BİRLİKLERİ GERİ ÇEKİLDİ



Rusya Savunma Bakanlığı dün akşam yaptığı açıklama ile bazı birliklerinin Bakhmut şehrinin kuzeybatısındaki "savunma pozisyonlarına" geri çekildiğini duyurdu.



Bakanlık güneydeki Rus birliklerinin, "Berkhivka rezervuarının elverişli koşullarını" dikkate alan, Maloilinivka bölgesinde daha iyi bir savunma pozisyonu aldığını öne sürdü.



Ancak Rusya'nın Wagner paralı asker grubunun başkanı Yevgeny Prigozhin, Savunma Bakanlığı'nın bahsettiği şeyin "maalesef" yeniden toplanma değil, "kaçış" olduğunu söyledi.



Rusya'nın açıklaması, Kiev'in kuvvetlerinin bu hafta Bakhmut çevresinde yaklaşık 2 kmilerlediğini açıklamasından saateler sonra gelirken Ukrayna savunma bakan yardımcısı Hanna Maliaraçıklamasında bulundu.Bugün Batı medyasında yer alan haberlere göre Rusya ve Ukrayna'nın açıklamaları, Ukrayna'nın Bakhmut çevresindeki toprakları başarıyla geri aldığının ilk kabulü oldu.İngiliz Telegraph gazetesi Ukrayna'nın uzun süredir beklenen bahar saldırısının sonunda başladığını vurgularken, Dailymail gazetesi ise Rusya'nın işgal altındaki Harkiv bölgesinde yaşayan binlerce kişinin tahliyesinin emrini verdiğini yazdı.Bakhmut'taki toprakların yeniden ele geçirilmesi, Ukrayna'nın altı ay içindeki en büyük kazanımı olarak yorumlandı.Askeri analistler, çekilmeyi 'yıkıcı bir gerilime' olarak değerlendirirken, Kiev'in, savaşın en kanlı çatışmaları sırasında aylarca Moskova'nın ana hedefi olan Bakhmut'taki Rus güçlerini kuşatmak için koordineli bir hamle yaptığını öne sürdüler.