Dünya nefesini tuttu! Erdoğan'ın sözleri komşuda yankılandı, Economist'e kendi ülkesinden cevap

Hurriyet.com.tr/DIŞ HABERLER
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2023 09:09
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kathimerini gazetesine yaptığı açıklama bugün Yunan basınında dikkat çekerken, The Economist'in Türkiye'deki seçimlerle ilgili yürüttüğü algı operasyonuna kendi ülkesinden itiraz geldi.
Yarın gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için nefesler tutuldu..."ERDOĞAN SEÇİM ÖNCESİ DOSTLUK ELİNİ UZATTI
ERDOĞAN'IN SÖZLERİ KOMŞUDA YANKILANDI
Türkiye'den bir hafta sonra seçime gitmeye hazırlanan Yunanistan Türkiye'deki gelişmeleri anbean takip ediyor. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kathimerini gazetesine yaptığı açıklama bugün Yunan basınında geniş yankı uyandırdı.
Kathimerini'nin muhabiri Manolis Kostidis'e konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında "Yunanistan ile husumetleri ve rekabetleri bir kenara bırakabiliriz, bu her iki ülkeye de büyük zarar verdi ve devam etmemeli. Hem Yunanistan hem de Türkiye seçimlerinin yeni bir dönemin başlangıcı olmasını diliyorum. Biz Türkiye'den Yunanistan'a samimi ve dostane selamlarımızı gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.
Açıklamasında Yunan Başbakana mesaj gönderen ve 'Miçotakis verdiği sözleri tutmalı'
diyen Erdoğan'ın sözleri bugün neredeyse her Yunan gazetesinde yer aldı.
In.gre haber
sitesi 'Erdoğan'dan seçimler öncesi dostluk mesajı'
başlığını kullanırken, İefimerida Erdoğan'ın seçim
öncesi dostluk elini uzattığını belirterek 'Düşmanlıkları bir kenara bırakalım'
sözünü ön plana çıkardı."SAMİMİ VE DİNAMİKTİ"
Capital gr, "Yunanistan-Türkiye ilişkilerinde yeni bir dönem başlatma arzusu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kathimerini'ye yaptığı açıklamada tekrar dile getirildi."
ifadesini kullandığı haberinde Erdoğan'ın halk desteğine güvendiğini vurguladı.
Ta Nea gazetesi Erdoğan'ın seçimler öncesi Yunanistan'a sıcak bir mesaj gönderdiğini belirterek, Kathimerini muhabirinin Erdoğan ile ilgili sözlerine yer verdi. Muhabir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sohbet sırasında samimi olduğunu ve dinamik göründüğünü belirtti.THE ECONOMİST'İN ALGI OPERASYONUNA KENDİ ÜLKESİNDEN CEVAP
Türkiye sadece Yunanistan'ın bir numaralı gündem maddesi değil. Seçimleri yakından takip eden İngiltere merkezli Middle East Eye (MEE) The Economist'in Türkiye ile algı operasyonunu mercek altına aldı.
David Hearst imzası ile yayınlanan analizde "The Economist, seçilmiş bir devlet başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı açıkça ifade ettiği nefretiyle kendini aştı ."
ifadeleri yer aldı."SÖYLENECEK EN APTALCA ŞEY"
The Economist'in Erdoğan ile ilgili skandal söylemine "Söylenecek en aptalca şey"
yorumunda bulunan yazar, Türkiye'de seçimlerin hala özgürce yapılabildiğine dikkat çekti ve "Der Spiegel kapağında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu parçalanmış bir Yahudi tahtına oturtsaydı ve arkasında Davut Yıldızı parçalansaydı, ortaya çıkacak kargaşayı hayal edebiliyor musunuz?"
diye sordu.
İslam nefreti ve Müslümanlara karşı şüphenin Avrupa'da siyasi ana akıma girdiğine dikkat çeken yazar, Batı'nın Erdoğan'a bu kadar düşmanca davranmasının gerçek sebebinin Erdoğan'ın Türkiye'yi kendi güçlü silahlı kuvvetlerine sahip bağımsız bir devlet haline getirmesi olduğunu yazdı.ALJAZEERA: CHP'NİN BAŞÖRTÜSÜ TUTUMU HERKESİ İKNA ETMİŞ DEĞİL
Aljazeera de Türkiye seçimlerine 1 gün kala yayınladığı seçim analizinde CHP'nin başörtüsü konusundaki tutumuna dikkat çekti.
Türkiye'de bir dönem başörtüsü takan kadınlar için kamusal alanda yaşamanın imkansız olduğuna dikkat çeken yayın kuruluşu, "Türkiye'de 1980'lerden başlarayak kadınları başörtüsü takmaktan caydırmak için devlet kurumlarında başörtüsü yasağı uygulandı. Bu durum üniversite öğrencilerini, avukatları ve politikacıları etkiledi. Uzun süren yasak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ınliderliğindeki Ak Parti tarafından 2013 yılında kaldırıldı."
ifadelerini kullandı.
Aljazeera, Kılıçdaroğlu'nun son dönemde kadınlara başörtüsü takma haklarının korunacağı konusunda güvence vermesine rağmen CHP'nin üslup değişikliğine herkesin ikna olmadığının altını çizdi.