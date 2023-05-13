Dünya nefesini tuttu! Erdoğan'ın sözleri komşuda yankılandı, Economist'e kendi ülkesinden cevap

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Yarın gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için nefesler tutuldu...



ERDOĞAN'IN SÖZLERİ KOMŞUDA YANKILANDI



Türkiye'den bir hafta sonra seçime gitmeye hazırlanan Yunanistan Türkiye'deki gelişmeleri anbean takip ediyor. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kathimerini gazetesine yaptığı açıklama bugün Yunan basınında geniş yankı uyandırdı.



Kathimerini'nin muhabiri Manolis Kostidis'e konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında "Yunanistan ile husumetleri ve rekabetleri bir kenara bırakabiliriz, bu her iki ülkeye de büyük zarar verdi ve devam etmemeli. Hem Yunanistan hem de Türkiye seçimlerinin yeni bir dönemin başlangıcı olmasını diliyorum. Biz Türkiye'den Yunanistan'a samimi ve dostane selamlarımızı gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

