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Rusya Devlet Duması Başkanı Volodin: Saldırı silahı yardımı felakete neden olur

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#Ukrayna Savaşı#Rusya#Dünya
Rusya Devlet Duması Başkanı Volodin: Saldırı silahı yardımı felakete neden olur
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2023 17:23

Rusya Federasyonu Federal Meclisi’nin alt meclisi olan Rusya Devlet Duması’nın Başkanı Vyacheslav Volodin, “Kiev rejimine saldırı silahlarının verilmesi küresel bir felakete yol açacaktır” dedi.

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Resmi Telegram hesabından açıklama yapan Rusya Devlet Duması Başkanı Volodin, “Washington ve NATO ülkeleri şehirleri vurmak için kullanılacak silahları tedarik ederse ve tehdit ettikleri gibi topraklarımızı ele geçirmeye çalışırsa, bu daha güçlü silahlar kullanılarak misilleme önlemleri alınmasına yol açacaktır” ifadelerini kullandı.

Volodin, Avrupa ülkelerinin milletvekillerini ve ABD Kongre üyelerini, “İnsanlığa karşı sorumluluklarının farkına varmalılar” diyerek uyardı.

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“DÜNYAYI KORKUNÇ BİR SAVAŞA SÜRÜKLÜYORLAR”

ABD ve Avrupa Birliği’nin dünyayı ‘korkunç bir savaşa’ sürüklediğini söyleyen Volodin, “Washington ve Brüksel, kararlarıyla dünyayı korkunç bir savaşa sürüklüyor. Yalnızca Kiev rejimi tarafından kullanılan askeri ve kritik altyapıya yönelik saldırıların gerçekleştirildiği askeri harekattan tamamen farklı bir savaşa” diye konuştu.

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“KÜRESEL BİR TRADEJİYLE SONUÇLANABİLİR”

Volodin, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Rus silahlarının teknolojik üstünlüğü göz önüne alındığında, bu tür kararlar alan yabancı politikacıların, aldıkları kararların ülkelerini yok edecek küresel bir trajediyle sonuçlanabileceğini anlamaları gerekiyor.”

 

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#Ukrayna Savaşı#Rusya#Dünya

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