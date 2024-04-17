×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

Rusya, Çernihiv'i vurdu: 11 ölü, 22 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#Ukrayna#Dünya
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2024 13:20

Rusya ordusunun Ukrayna'nın Çernihiv kentinde gerçekleştirdiği füze saldırısı sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Eğer Ukrayna yeterli sayıda hava savunma sistemine sahip olsaydı ve dünyanın Rus terörüne karşı koyma kararlılığı yeterli olsaydı bu, olmazdı" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Rusya, Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'ya saldırılarını sürdürüyor.

Rus ordusu, Ukrayna'nın Çernihiv kentini füzeyle hedef aldı. Ukrayna Devlet Acil Servisinden yapılan açıklamada, saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Enkaz altında kalanlar olduğu, arama-kurtarma operasyonunun sürdüğü belirtildi.

Rusya, Çernihivi vurdu: 11 ölü, 22 yaralı


Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Zelenskiy, "Ne yazık ki ölü sayısı artabilir. Eğer Ukrayna yeterli sayıda hava savunma sistemine sahip olsaydı ve dünyanın Rus terörüne karşı koyma kararlılığı yeterli olsaydı bu olmazdı. Teröristler ancak terörü durdurabilecek ve hayatı koruyabilecek olanları korkutmayı başarırlarsa hayatları yok edebilir. Kararlılık önemlidir. Destek önemlidir. Ukrayna'nın kararlılığı yeterlidir. Ortaklarımızın da eşit derecede yeterli kararlılığına ve bunun sonucunda da yeterli desteğine ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rusya#Ukrayna#Dünya

BAKMADAN GEÇME!