Rusya, Batı'nın yaptırımlarını Çin'le aşabilir mi?

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Rusya Lideri Vladimir Putin, enerji ihracatlarını "hızla gelişen pazarlara" yönlendireceklerini söyledi.

Krizde tarafsız görünmeye özen gösteren Çin, Rusya'nın işgalini kınamadı ve Batı'nın yaptırımlarını eleştirdi.

RUSYA İLE TİCARET ARTIYOR

Çin'in açıkladığı gümrük verilerine göre, Rusya ile ikili ticaret bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 28 arttı.

Mart ayındaki artış ise yüzde 12'den fazla oldu. Rusya, Ukrayna'yı işgaline 24 Şubat'ta başlamıştı.

2021'de Çin'in Rusya'nın ihracatındaki toplam payı yaklaşık 147 milyar dolarla yüzde 18'e ulaştı.

Putin, Kış Olimpiyatları için Şubat'ta Pekin'i ziyaret etmişti. Bu ziyarette iki ülke liderleri toplam ticaret hacimlerini 2024'e kadar 250 milyar dolara çıkarmayı hedeflediğini açıkladı.

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Bununla birlikte bir blok olarak Avrupa Birliği açık ara Rusya'nın en büyük ticaret ortağı. 2021'de Rusya ile AB arasındaki ticaretin hacmi Çin'in Moskova'yla ticaret hacminin neredeyse iki katı kadardı.

Ama şimdi bu durum değişiyor.

Ticari konularında uzman ekonomist Dr. Rebecca Harding, "Yaptırımlardan sonra AB ile Rusya arasındaki ticaret kaçınılmaz olarak azalacak. Mevcut kriz, Avrupa Birliği'ni tedarik kaynaklarını çeşitlendirme arayışına itti" diyor.

ÇİN DAHA FAZLA RUS ENERJİSİ ALABİLİR Mİ?

Çin, Rus petrolü, gazı ve kömürü için en büyük pazarlardan biri.

Ukrayna'nın işgalinden sadece bir hafta önce iki ülke# değeri 20 milyar doları aşan yeni bir kömür anlaşması imzalamıştı.

Putin ayrıca Çin'le 117,5 milyar dolar değerinde bir petrol ve gaz anlaşması açıklamıştı.

İki ülke yeni bir doğalgaz boru hattı inşa etmeyi planlıyor (Sibirya'nın Gücü-2).

Mevcut boru hattının inşaatına 2019'da başlanmış ve 30 yıllık için 400 milyar dolarlık bir anlaşma imzalanmıştı.

Bununla birlikte Rusya'nın en büyük enerji pazarı hâlâ Avrupa Birliği.

Rusya, AB'nin doğalgaz ihtiyacının yüzde 40'ını ve petrol ihtiyacının yüzde 26'sını karşılıyor.

Dr. Harding, "Son beş yıldır, Rusya'nın Çin'e petrol ve doğalgaz ihracatı yılda yüzde 9 artıyor. Bu çok hızlı bir büyüme ama bu durumda bile Çin, Rus petrolü için AB'nin yarısı kadar büyük bir pazar" diyor.

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Ukrayna'nın işgalinden sonra AB Rusya'ya enerji bağımlılığını azaltma kararı aldı. Avrupa Birliği Rusya'dan gaz ihracatını üçte iki oranında azaltacağını açıkladı.

Rus gazının ana ihracat noktalarından bir olan Almanya, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattını askıya alacağını duyurmuştu.

Rusya ile Çin arasında planlanan yeni doğalgaz boru hattının kapasitesi, Kuzey Akım-2'ninkinin beşte biri civarında olacak.

Sibirya'dan gazın ne zaman pompalanmaya başlanacağı da henüz bilinmiyor.

Çin sera gazı emisyonları hedeflerine ulaşabilmek için kömüre bağımlılığını azaltmaya çalışıyor. Bu kapsamda Rusya'dan gaz ithalatını artırabileceği belirtiliyor.

Ancak 2022'nin ilk iki ayında Rusya'dan petrol ihracatı yüzde 9 azaldı. Devlete ait petrol rafinerilerinin bu konuda ihtiyatlı olduğu ve halihazırda Rusya'yla petrol sözleşmesi imzalamadığı belirtiliyor.

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ÇİN RUSYA'YI ASKERİ AÇIDAN DESTEKLEYEBİLİR Mİ?

ABD medyasına göre, Ukrayna'yı işgali sürecinde Rusya Çin'den askeri teçhizat istedi. Fakat Rusya bu haberleri "dezenformasyon" diye niteledi.

Son yıllarda, silah ticareti ters yöndeydi.

Çin uzun bir süre silahlı kuvvetlerinin modernizasyonu için Rusya'ya bağımlıydı.

ABD ve Avrupa Birliği 1989'daki Tiananmen katliamından sonra Çin'e silah ambargosu koymuştu.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) verilerine göre

Çin 2017-2021 yılları arasında silah ithalatının yüzde 80'ini Rusya'dan gerçekleştirdi.

Rusya toplam silah ihracatının yüzde 21'ini Çin'e yapıyor. Çin, Rusya'nın en büyük ikinci küresel müşterisi.Fakat Çin aşamalı olarak kendi askeri teçhizat üretim kapasitesini geliştiriyor.

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Çin halihazırda dünyada en fazla silah ihraç eden dördüncü ülke.

SIPRI'den Siemon Wezeman "Çin çok gelişmiş silahlar üretiyor. Rusya Çin'in ürettiği insansız hava araçlarına ilgi gösterebilir" diyor.

Wezemen şimdiye kadar Rusya'nın insansız hava aracı satın aldığına dair bir kanıt bulamadıklarını söylüyor.

MALİ DESTEK VERİR Mİ?

Bazı Rus bankanları uluslararası ödeme sistemi Swift'ten çıkarıldı.

Bu nedenle Çin şirketleri Rusya'dan alımları durdurmaya başladı.

Son yıllarda hem Rusya hem de Çin, alternatif ödeme yöntemlerini özendirmeye çalışıyor.

Rusya'nın STFM (System for Transfer of Financial Messages - Mali Mesajlar Transfer Sistemi) ve Çin'in de CIPS (Cross-Border Interbank Payment System - Sınır-Ötesi İnterbank Ödeme Sistemi) var. İki sistem de yerel paralar üzerinde işlem yapıyor.

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Fakat Swift küresel ticaret ağındaki finansal işlemlerde hakim konumunu koruyor.

Rusya'nın yaptırımlardan sonraki rezervleri altın ve Çin Yuan'ından oluşuyor.

Rus istatistiklerine dayandırılan haberlere göre Rusya ile Çin arasındaki ticaretin yaklaşık yüzde 17'si Yuan üzerinden yapılıyor. 2014'te bu oran yüzde 3,1 düzeyindeydi.

İki ülke arasındaki enerji ticareti ise hâlâ büyük ölçüde dolar üzerinden yapılıyor.

Ancak bazı Çin şirketlerinin Mart'ta Rusya'dan Yuan'la petrol ve kömür satın aldığına işaret ediyor.