Rusya adeta kâbusa uyandı... Ukrayna Rus üssünü drone'lar ile vurdu

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in 2021'in Şubat ayında verdiği emir ile başlayan kanlı savaş Moskova'nın istediği yönde ilerlemiyor.

İki tarafın da kesin zafere ulaşamadığı bir aşamada devam eden savaş son sürat devam ederken Rusya'dan dünyanın gündemine birinci sıradan giren bir açıklama geldi.

Ukrayna drone'ları Rusya'nın Rostov Oblastı'ndaki Morozovsk askeri havaalanına saldırdı.

60 PATLAMA MEYDANA GELDİ

Görgü tanıkları saldırıda çok sayıda insansız hava aracının yer aldığını ve 60'tan fazla patlama olduğunu bildirdi.

Söz konusu saldırının ardından birçok ilçede elektrik şebekesi devre dışı kaldı.

Rostov Oblastı valisi Golubev, Morozovsk bölgesinde "büyük ölçekli bir saldırı" olduğunu doğruladı. Vali, Rus hava savunma birliklerinin saldırıyı püskürttüğünü söyledi.

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Golubev'in ilk açıklamasına göre hava savunma ağı Morozovsk bölgesindeki 40'tan fazla hedefi imha etti.

Golubev ayrıca bir elektrik trafo merkezinin hasar gördüğünü ve elektrik kaynağının yeniden sağlanacağını söyledi.

İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Rus hava savunma sistemlerinin ateşlediği füzeler ve hemen ardından gerçekleşen patlamalar net bir şekilde görülüyor.

Bu Ukrayna'nın bu üsse yönelik ilk saldırı girişimi değil. Aralık ayında, insansız hava araçları, ön cephedeki uçakların konuşlandığı Morozovsk'taki askeri havaalanına saldırmaya çalışmıştı.