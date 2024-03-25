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Rusya 15 yaşındaki İslam'ı konuşuyor... Yüzden fazla insanı kurtardı, Liyakat Madalyası alacak!

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#İslam Halilov#Rusya#Moskova
Rusya 15 yaşındaki İslamı konuşuyor... Yüzden fazla insanı kurtardı, Liyakat Madalyası alacak
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2024 16:11

Moskova'daki kanlı saldırıda yüzden fazla insanın hayatını kurtaran İslam Halilov'a övgü yağıyor. 15 yaşındaki genç saldırı anında yaşadıklarını Rus medyasına anlatırken, Rusya Müslümanları Merkezi Dini İdaresi ve Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin ise Halilov'a 29 Mart'ta "Liyakat Madalyası" verileceğini açıkladı.

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Rusya'nın başkenti Moskova'da Cuma akşamı bir konser salonuna düzenlenen ve en az 137 kişinin hayatını kaybettiği kanlı saldırıda en az 100 kişinin kurtulmasını sağlayan 15 yaşındaki Müslüman genç, Rusya Çocuk Hakları Komiseri Maria Lvova-Belova tarafından ödüllendirildi.

Crocus Belediye Binası'nda yarı zamanlı vestiyer görevlisi olarak çalışan 15 yaşındaki İslam Halilov saldırı anında insanları çıkış kapısına yönlendirerek yüzden fazla insanın hayatını kurtardı.

Rusya 15 yaşındaki İslamı konuşuyor... Yüzden fazla insanı kurtardı, Liyakat Madalyası alacak


"TEPKİ VERMEZSEM BİRÇOK İNSANIN HAYATINI KAYBEDECEĞİNİ ANLADIM"

Yaklaşık bir yıldır konser salonunda çalışan genç, Ruptly'e yaptığı açıklamada terör saldırısının olduğu gün işe 16.00'da başladığını ve insanlar merdivenlerden dışarı koşmaya başlayınca bir şeylerin ters gittiğini anladığını ve harekete geçtiğini anlattı:

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"Tepki vermezsem birçok insanın hayatını kaybedeceğimi anladım. Doğrusunu söylemek gerekirse çok korktum. Kapıyı açmak için yürürken, merdivenlerden çıkacaklarını ve bize ateş açacaklarını düşündüm. Allah'a şükür hiçbir şey olmadı, kapıyı zamanında açıp herkesi çıkarmayı başardım."

Rusya 15 yaşındaki İslamı konuşuyor... Yüzden fazla insanı kurtardı, Liyakat Madalyası alacak


"KENDİMİ KAHRAMAN GİBİ HİSSETMİYORUM"

Acil durumlarda nasıl hareket etmesi gerektiğinin kendisine öğretildiğini bu nedenle ne yapması gerektiğini bildiğini anlatan genç, kendisini bir kahraman gibi hissetmediğini belirtti ve “Bu işimin bir parçasıydı.” dedi.

Hala olayın etkisini atlatamadığını anlatan Halilov, "Dürüst olmak gerekirse hâlâ şoktayım. Gözümün önünde bir adam vuruldu, bunu düşünmeden duramıyorum" dedi.

Rusya 15 yaşındaki İslamı konuşuyor... Yüzden fazla insanı kurtardı, Liyakat Madalyası alacak

1 MİLYON RUBLE VE LİYAKAT MADALYASI

Spartak Moskova taraftarı olan İslam Halilov, gösterdiği cesaret örneği ile Rus medyasında manşetlere çıkınca, klüp kahraman genci antrenmanlarına davet etti ve ona bir sezonluk bilet hediye etti.

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Rapçi Alisher Morgenstern, gence bir milyon ruble gönderdiğini açıklarken, Rusya Müslümanları Merkezi Dini İdaresi ve Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin ise Halilov'a 29 Mart'ta "Liyakat Madalyası" verileceğini açıkladı.

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#İslam Halilov#Rusya#Moskova

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