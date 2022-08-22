Ruslara vize yasağı Rumları endişelendirdi

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UKRAYNA savaşı nedeniyle Rusya’ya bir dizi yaptırım uygulayan Avrupa Birliği (AB), Baltık ve İskandinav ülkelerinin “Rus halkı savaşı destekliyor, vize yasağı koyalım” talebi nedeniyle ikiye bölündü. Rusya’dan önemli miktarda turist alan ve topraklarında sürekli ikamet eden zengin Rus nüfusa sahip Almanya, Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi, vize yasağına şiddetle karşı çıkıyor. Rum Dışişleri yasağa itirazlarını, “Biz Türklere bile vize veriyoruz” diye savundu.

PRAG’DA GÖRÜŞÜLECEK

Rusya ve müttefiki Belarus’la kara sınırı bulunan Baltık ülkeleri Litvanya, Estonya ve Letonya, savaşın başlamasıyla birlikte insani durumlar dışında Rus vatandaşlarına vize vermeyi durdurdu. Rusların kara sınırından akın ettiği Finlandiya ise günlük 1000 vize başvurusu değerlendirme kriterini 100’e düşürdü. Ancak bu ülkeler, diğer AB ülkelerinden alınan ortak Schengen vizesine sahip Ruslara engel olamıyor. AB dönem başkanı Çek Cumhuriyeti, “Ruslara 27 üyeli AB içinde genel vize yasağı” talebini 30-31 Ağustos tarihlerinde Prag’da dışişleri bakanları seviyesinde ele alınmasına karar verdi. Finlandiya ve Baltık ülkelerinin yanı sıra kuzey Avrupa ülkeleri İsveç, Polonya, Danimarka ve Çek Cumhuriyeti vize yasağına tam destek veriyor. Yasağı destekleyenlerin genel gerekçesi ise Rus halkının büyük bölümünün Putin’e ve savaşa destek vermesi.

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Almanya ve Akdeniz ülkeleri ise yasağa karşı çıkıyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, turist vizelerine sınır koymanın Putin rejimine karşı olan ve ülkeyi terk etmek isteyen Rusları cezalandırmak anlamına geleceğini savunuyor.

Topraklarında önemli sayıda zengin Rus yaşayan Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimi, yasağa ekonomik nedenlerle karşı çıkıyor. Yunanistan, Türkiye üzerinden gelen Rus turist sayısında büyük artış olduğunu belirtirken, Rum Dışişleri Bakanlığı, 50 binin üzerinde Rus vatandaşının daimi ikamet etmesi nedeniyle adı ‘Küçük Moskova’ya çıkan Limasol kentine dikkat çekti.