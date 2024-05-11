Ruslar yeniden Harkiv’e yürüyor

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Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın yeniden kuvvet toplayarak geçen sene geri çekilmek zorunda kaldığı kuzeydoğudaki Harkiv şehri üzerine yürüyüşe geçtiğini duyurdu. Rusya doğu cephelerinde ilerleyişini sürdürürken Batılı müttefiklerinden daha fazla silah talep eden Kiev yönetimi, cephedeki asker kıtlığına ise mahkûmları silah altına alarak çare bulmaya çalışıyor.

‘GERİ PÜSKÜRTTÜK’

Rusya-Ukrayna savaşında kritik gelişmeler önceki gün kuzey cephesinde yaşanmaya başladı. Rus kuvvetleri, sınıra sadece 50 km mesafede bulunan Harkiv şehrine yönelik yeni kapsamlı taarruz başlattı. Harkiv bölge valisi Oleg Sineguba düşmanın 4 saat içerisinde Ukrayna topraklarına binin üzerinde top ve füze atışı yaptığını ilan ederek, “Ruslar dün gece bizim Harkiv savunmamızı delmek için büyük çaba sarf etti. Harkiv’e giden yol üzerinde bulunan Volçansk kasabasında büyük yıkım var. Ancak düşman şimdilik hedefine ulaşamadı. Rus kara birlikleri ordumuz tarafından durduruldu” açıklamasında bulundu.

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‘SİLAHA İHTİYAÇ VAR’

Zelenski, “Şimdilik ordumuz saldırıları püskürtmeyi başarıyor. Ancak bir an önce daha fazla ve daha kuvvetli silahlara ihtiyacımız var” dedi. Askeri gözlemciler Rusya’nın Harkiv şehri üzerine yeni yürüyüşle, hedef şaşırtmak isteyebileceğini de dile getirdi. Rusya’nın bu bölgeye saldırarak, ilerleme sağladıkları Donetsk cephesindeki Ukrayna kuvvetlerini zayıflatma planı yapmış olabileceği değerlendiriliyor.

400 MİLYON DOLARLIK YENİ YARDIM

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya’ya karşı ülkelerini savunmaları için Ukrayna’ya yapılacak 400 milyon dolarlık yeni silah ve teçhizat paketini açıkladı. Dışişleri tarafından yapılan paylaşımda, "Başkan Biden'ın da açıkça ifade ettiği gibi, ABD ve oluşturduğumuz uluslararası koalisyon, özgürlüğünü savunan Ukrayna'nın yanında yer almaya devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.