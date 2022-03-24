Rus Savunma Bakanı Sergey Şoygu kayıp

Haberin Devamı

RUSYA’nın Ukrayna’da başlattığı savaş devam ederken Rusya’daki muhalif basın Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun ortalıktan kaybolduğunu yazdı.

KALP RAHATSIZLIĞI İDDİASI

Rusya’da erişimi yasaklanan ‘Mediazona’ yayınına göre Şoygu son olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile 8 Mart tarihinde telefonla görüştü, sonra 11 Mart günü haber bültenlerinde boy gösterdikten sonra ortadan kayboldu. Şoygu’nun basınla ilişkilere önem verdiğine dikkat çeken Rusya’daki muhalif yayın “Şoygu önceden neredeyse her gün televizyon ekranlarında boy gösteriyordu. Medya ile iletişime büyük önem veriyordu. Her şey 11 Mart’tan sonra değişti. Şoygu’ya yakın kaynaklara göre, kesin olmamakla birlikte orgeneral kalp rahatsızlığı problemleri yaşıyormuş. 18 Mart’ta Putin’in acil toplantıya çağırdığı Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında Şoygu’nun adı katılımcı olarak geçiyordu. Ancak hiçbir haber programında görüntüsüne yer verilmedi” yorumunda bulundu. Şoygu’nun yanı sıra son günlerde Genelkurmay Başkanı General Valeriy Gerasimov’un da ortadan kaybolduğu vurgusu yapıldı.

Haberin Devamı

1 AYDA 15 KOMUTAN

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin danışmanlarından Mihail Podolyak, 24 Şubat’ta Ukrayna’ya askeri müdahale başlatan Rusya’nın bu süre zarfında 15 üst rütbeli komutanı çatışmalarda kaybettiğini iddia ediyor.

İLK ÜST DÜZEY İSTİFA

Öte yandan Rusya’daki önemli ekonomistlerden, Putin’in Sürdürülebilir Kalkınma Özel Temsilcisi Anatoli Çubays’ın istifa ettiği bildirildi. Kremlin istifayı doğrularken Rus medyası, Çubays’ın eşiyle birlikte Rusya’dan ayrılarak İstanbul’a gittiğini iddia etti. Savaşın başından bu yana istifa eden ilk üst düzey yetkili olan Çubays’ın Putin’in kararlarına ve özellikle Ukrayna’nın işgaline karşı çıktığına dair haberler yapılmıştı.