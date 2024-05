Rus ordusunun başına ekonomist bakan: Andrey Belousov kimdir?

Haberin Devamı

Rus siyaseti Putin'in atama kararları ile yeniden şekillendi.

Geçtiğimiz günlerde 2030’a kadar sürecek beşinci dönemi için yemin ederek göreve başlayan Rus lider, Sergey Şoygu’yu Savunma Bakanlığı’nın başından aldı, yerine ekonomist Andrey Belousov’u atadı.

İngiliz Profesör Mark Galeotti Putin'in bu hamlesinin teknokratların yükselişine işaret ettiği görüşünde.

'We Need To Talk About Putin How The West Gets Him Wrong' isimli kitabın yazarı olan Galeotti son atama ile ilgili şu değerlendirmede bulunuyor;

'Savunma bakanlığını bir ekonomistin devralması ve eski bakanın politika ve danışmanlık rolünü üstlenmesiyle teknokratlar yükselişte. Amaç barış değil, daha etkili bir savaştır'

Belousov'un atanması, Putin'in Rusya'yı Ukrayna'da uzun bir savaş için yeniden şekillendirdiğini gösteriyor... (Fotoğraf: AP)

Belousov'un Savunma Bakanı olarak atanmasını 'beklenmedik ama mantıklı bir seçim' eklinde yorumlayan İngiliz uzman, bu adımın Ukrayna savaşından da önemli bir rolü olacağı görüşünde.

Belousov'un hükümette derin bir deneyime sahip olduğu biliniyor. Rus basını onu 'işkolik ve yetenekli bir ekonomist' olarak tanınıyor. Aşırı milliyetçi bir figür olmasa da uzun süredir devletin ekonomide daha büyük bir rol oynamasını savunuyor.

Putin'in Rusya'sı, Ukrayna'nın işgali ve Batı ile daha geniş çaplı çatışması olasılığını giderek daha yüksek sesle dile getirirken Belousov'un deneyimi, ekonomiyi esasen savaşa dayalı bir hale getirmede hayati önem taşıyabilir.

2013'TE PUTİN'İN DANIŞMANI OLDU

Uzun yıllar Rus başbakanlarına danışmanlık görevini yürüten Belousov, 2012 yılında önce ekonomik kalkınma bakanı bir yıl sonra ise Putin’in danışmanlarından biri oldu.

Rus lidere sadakati ile dikkat çeken Belousov, yedi yıl sonra başbakan yardımcılığına getirildi. Rus kamuoyu onu Kremlin’in yürüttüğü ekonomi politikalarını geliştiren ana figürlerden birisi olarak biliyor.

Belousov, aynı zamanda devletin çıkarlarının, iş dünyasının çıkarlarının üzerinde tutan tavrı ile de biliniyor.

Belousov'un bu devletçi tavrının savaş ekonomisine ağırlık verilmesi sürecini hızlandırması bekleniyor. Rus basını Rusya'nın bu yıl bütçesinin yüzde 30'u olan 36,6 trilyon rubleyi (406 milyar dolar) askeri harcamalara ayırdığına dikkat çekiyor.

Bu bütçe bir ekonomist olan Belousov tarafından yönetilecek. Yeni Savunma bakanının SİHA'lara ve diğer yüksek teknolojilere olan ilgisi de biliniyor.

17 Mart 1959’da Moskova’da dünyaya gelen Belousov, babasının izinden giderek Moskova Devlet Üniversitesi'nde ekonomi eğitimi aldı.

SİHA PLANINI GEÇTİĞİMİZ YIL DUYURMUŞTU

Belousov geçtiğimiz yıl, 2024'te 18 bin büyük ve orta boy SİHA üretme planlarını duyurmuştu. Yeni bakan, insansız hava sistemleri üreten yeni bir sanayi kolunun başlatılması ve geliştirilmesini öngörüyordu.

Putin'in ataması ile Rusya'nın askeri harcamalarında İHA ve SİHA üretiminin payının da hatırı sayılır ölçüde artması bekleniyor.

Putin gibi Rus Ortodoks kilisesine yakın olan Belousov'un Rus lider ile tek ortak noktası bu değil.

Yeni savunma bakanı tıpkı Putin gibi Uzakdoğu dövüş sporlarına ilgi duyuyor.