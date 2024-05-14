İsveç'ten gelen açıklama ortalığı karıştırdı! Rusya resti çekti: Hazırız!

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Ukrayna’nın büyük beklenti içinde olduğu 61 milyar dolarlık ABD askeri yardım paketi Nisan ayında Senato'dan geçti. İngiltere de geçtiğimiz günlerde bugüne kadar ki en büyük savunma destek paketini açıklayarak Ukrayna'ya 500 milyon pound tutarında ek fon sağlayacaklarını duyurdu.

LAVROV BATI'YA RESTİ ÇEKTİ: RUSYA HAZIR

Kaynaklarını tüketen ve ciddi mühimmat sıkıntısı çeken Kiev gözünü Batı'dan gelecek yardımlara çevirmişken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov dün dikkat çeken bir açıklamada bulundu ve "Batı, Ukrayna için savaş alanında mücadele etmek isterse Rusya buna hazır" dedi.



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Devlete ait RIA haber ajansına konuşan Rus bakan, önümüzdeki ay İsviçre'de Moskova'nın katılımı olmadan gerçekleştirilecek 'Ukrayna Barış Görüşmelerinin' Moskova'ya verilen bir ültimatom anlamına geldiğini belirtti.

Durumu kendisi sınıfta yokken, kaderini öğretmenlerin belirlediği 'bir okul çocuğunun azarlanmasına' benzeten Lavrov, 'Kimseyle, özellikle de bizimle bu şekilde konuşamazsınız' dedi.

RUSYA İLE BATI ARASINDAKİ TANSİYON YÜKSELİYOR

Rusya ile Batı arasındaki sözlü savaş, Rus birliklerinin geçtiğimiz hafta Ukrayna'nın doğusuna başlattıkları sürpriz kara saldırısı sonrası daha da hararetlendi. Bugün Batı medyasında yer alan analizlerde Rus bakanın sözleri 'bir meydan okuma' olarak değerlendirildi ve zamanlamaya dikkat çekildi.



NATO'nun çiçeği burnunda üyesi İsveç'in Başbakanı Ulf Kristersson dün nükleer silahların İsveç topraklarında konuşlandırılmasına yeşil ışık yaktı.

NATO'ya üye olma amaçlarının ülkelerini savunmak olduğunu vurgulayan Kristersson, savaş zamanında İsveç topraklarında nükleer silahlara izin verilmesine açık olduklarını duyurdu.

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İsveç parlamentosu, Haziran ayında ABD'nin İsveç'teki askeri üslere erişimini sağlayacak ve İskandinav ülkesinde askeri teçhizat ve silahların depolanmasına izin verecek bir savunma anlaşmasını oylamaya hazırlanırken, Kristersson İsveç'e nükleer silah yerleştirilmesi yönündeki herhangi bir kararın ABD tarafından değil İsveç tarafından alınacağı konusunda ısrar etti.

Kiev'e sağladığı askeri yardımlar dışında şimdilik savaş alanının dışında durmayı tercih eden Batılı ülkeler savaş ihtimalini göz ardı etmiyor.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bu yılın başında yaptığı açıklamada gerekirse Ukrayna'ya asker gönderilebileceğini söylerken, Avrupa ülkelerinin büyük bir çatışma ihtimaline hazırlandıklarının bir başka sinyali de Almanya'dan geldi.

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Rusya ile olası bir savaş durumuna karşı askeri pozisyonunu güçlendirmeye çalışan Berlin yönetimi, 2011 yılında askıya alınan zorunlu askerlik hizmetini geri getirmeyi planlıyor.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, söz konusu düzenlemenin gerekli olduğu konusunda ısrar ederken, Alman medyası 'zorunlu askerlik hizmetinin' 18 yaşını dolduran herkes için geçerli olacağını ve bu kez kadınları da kapsayabileceğini yazdı.

RUSYA: ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI'NA YOL AÇAR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu yılın başlarında NATO birliklerinin Ukrayna'ya konuşlandırılmasının Üçüncü Dünya Savaşı'na yol açabileceği konusunda uyarıda bulunurken, Kremlin ise Kiev tarafından sınır ötesi saldırılarda kullanılacak Batı ekipmanlarının meşru hedef sayılacağını açıklamıştı.