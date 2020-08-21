Rus muhalif zehirlendi mi?

Rusya'da 13 Eylül’deki yerel seçimler öncesi, Sibirya’nın Tomsk şehrinde iktidar karşıtı adaylara destek vermeye giden muhalif lider Aleksey Navalni (44), uçakla Moskova’ya döndüğü sırada aniden rahatsızlandı. Bunun üzerine pilot, Omsk kenti havalimanına acil iniş kararı aldı. Bilinci kapalı olduğu belirtilen Navalni, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

‘ÇAYINA ZEHİR’ İDDİASI

Navalni’nin sözcüsü Kira Yarmiş, muhalif liderin zehirlendiğini ileri sürerek şöyle konuştu: “Sabah birlikte otelden ayrıldığımızda gayet sağlıklıydı. Otelde hiçbir şey yemedik. Tomsk havalimanında uçağı beklerken sadece çay içtik. Sanırım çay bardağına zehir konmuştu. Uçağa biner binmez terlemeye başladı. Giderek fenalaşıyordu. Lavaboya gideceğini söyledi. Daha sonra kendisini yerde baygın halde bulduk.” Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, Navalni ve arkadaşlarına çay servisi yapan görevli bulunamadı.

Hayati tehlikesi bulunan Navalni’nin kaldırıldığı hastanenin başhekimi Aleksander Murahovski, hastalığın nedenlerini belirlemeye çalıştıklarını söyledi. Doktor Murahovski, “Navalni bize geldiğinde komadaydı. Hastalığı ve nedenleri belirlenmeye çalışılıyor. Hasta nefes almakta zorlandığı için suni solunum cihazına bağlandı. Bir ara kendine geldi, ancak sonra tRekrar komaya girdi. Olaya yalnızca zehirlenme olarak bakmıyoruz, tüm olasılıkları değerlendiriyoruz” dedi. Daha sonra yaptığı açıklamada ise, “kalp krizi, beyin kanaması ve koronavirüs ihtimallerini elediklerini” belirtti.

ALMANYA DEVREDE

Doktor Aleksander Murahovski, Navalni’nin ekibinden gelen “tedaviye Avrupa’da devam edilmesi” yönündeki talepleri “hastanın durumunun nakle uygun olmadığı” gerekçesiyle reddetti ancak Alman basını Rus muhalif liderin Berlin’e nakli için hazırlık yapıldığını iddia etti. Bild gazetesinin haberine göre, Navalni’yi Almanya’ya getirmek için bir ambulans uçak ayarlandı. Aleksey Navalni’nin Berlin Charite hastanesinde tedavi görmesi bekleniyor. Bu gelişmeden kısa süre önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, Navalni’nin ülkelerinde tedavi görmesini teklif ederek, gereken her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etmişti.

PROTESTOLARA ÖNCÜLÜK ETTİ

Rusya Devlet Başkanı Putin’in kamuoyu önünde en fazla bilinen muhaliflerinden biri olarak öne çıkıyor. Mesleği avukatlık olan Navalni, evli ve iki çocuk babası.

‘Yolsuzlukla Mücadele Fonu’nun kurucusu olan Navalni, 2008’de büyük petrol şirketleri ve bankalara ait ufak hisseler satın alarak, şirket içindeki ve kamu harcamalarındaki boşlukları tespit edip blog yazılarıyla bunları takipçilerine duyurmaya başladı.

2011’den beri Rusya’da binlerce kişinin katıldığı protestolara öncülük etti. Defalarca tutuklanan Navalni özellikle gençlerden destek buluyor.