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Dünya
DHA
Haber Giriş: 01.02.2021 - 17:40 | Son Güncelleme:

Rus muhalif Navalni'nin eşine para cezası

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Rus muhalif Navalni'nin eşine para cezası
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Rusya, (DHA) - Rusya’da muhalif Aleksey Navalni'nin eşi Yulia Navalnaya, eşini destekleyen protestolara katıldığı gerekçesiyle 20 bin Ruble (1.896 TL) para cezasına çarptırıldı.

Rusya’da muhalif lider Alexei Navalni taraftarları yine sokaklara indi. Navalni’nin serbest bırakılmasını isteyenler protesto gösterileri düzenledi. Rus polisinin göstericilere müdahalesi sert oldu, 5 binden fazla kişi gözaltına alındı. Kalabalık bir grup da Navalni'nin tutulduğu cezaevinin önünde toplandı. Polis, göstericilerin peşine düştü. Yakalananlar polis araçlarına bindirildi.

 

Rus muhalif Navalninin eşine para cezası

NAVALNİ'NİN EŞİNE PARA CEZASI

Navalni'nin eşi Yulia Navalnaya, eşini destekleyen protestolara katıldığı gerekçesiyle 20 bin Ruble (1.896 TL) para cezasına çarptırıldı. Yulia Navalnaya’nın avukatı, müvekkilinin yetkisiz bir protestoya katılmakla suçlandığını ve 15 günlük idari gözaltı ile karşı karşıya olduğunu söyledi. Protestolarda bugüne kadar yaklaşık 5 binden fazla kişi gözaltına alındı. 

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