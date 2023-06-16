Rus meclisi yeni yasayı görüşecek: Mahkûmlarla cephe sözleşmesi

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Ukrayna’nın doğusunda yoğun çatışmalar sürerken, insan kaybını telafi etmenin yollarını arayan Rusya sıradışı bir yönteme başvuruyor. İktidardaki Birlik Rusya Partisi milletvekilleri, çeşitli suçlardan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmış kişilerin silah altına alınmaları koşuluyla affedilmelerini öngören kanun tasarısı hazırladı. Rus meclisi Duma’ya iletilen “hüküm giymiş kişilerin affedilmesi şartları” başlıklı tasarıya göre, hafif ve orta dereceli suçlar yüzünden 10 yıla kadar hüküm giymiş kişiler, orduyla sözleşme imzalayarak serbest kalacak. Cinayet gibi ağır suçlardan cezası bulunanlar ise uygulama dışı tutuldu.

BAŞKAN AFFIYLA TAHLİYE

“Hapisten cepheye insan taşındığı” iddiaları daha önce de gündeme gelmiş, Rus paralı asker grubu Wagner’in bu şekilde militan devşirdiği belirtilmişti. Bu iddiayı doğrulayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Böyle bir problem mevcut. Şu ana kadar cepheye gitmeyi kabul eden mahkûmları ben devlet başkanı olarak imzaladığım kararnameyle affettim. İleride bu tür kişilerin yasal statüsünün netleşmesi için parlamentomuzdan çalışma yapmalarını rica ettim. İmzaladığım afla cezaevlerinden çıkarak cepheye giden mahkûmlar sivil hayata döndüklerinde yine suç işlemeleri durumunda elbette yeniden yargı karşısına çıkacaktır” dedi. Yani Duma’ya sunulan tasarı, fiiliyatta Putin’in başkanlık yetkisini kullanarak çıkardığı kararnamelere ihtiyacı ortadan kaldıracak, asker ihtiyacının karşılanması için yasal bir zemine sahip düzenli mekanizma kuracak.

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Bu arada işgalin başından beri Batı’ya karşı sert çıkışlarda bulunan Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı Dmitriy Medvedev, işgalin ilk dönemlerinde sabotaj sonucu devre dışı kalan, Rus gazını Almanya’ya taşıyan Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına Batılı devletlerin saldırdığını savunarak, “Bu durum bize Atlantik Okyanusu’nun dibinden geçen ve Amerika ile Avrupa’yı birbirine bağlayan iletişim kablolarını kesme hakkı veriyor” dedi.

BELARUS’A NÜKLEER FÜZE

Putin’in müttefiki Belarus Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko da gelecek ay ilk Rus nükleer füzesinin ülke topraklarına konuşlandırılacağını söyledi. Lukaşenko, “Bu füzelerin en küçüğü Hiroşima’ya atılan atom bombasının üç misli gücünde olacak” uyarısında bulundu.