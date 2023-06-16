×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

Rus meclisi yeni yasayı görüşecek: Mahkûmlarla cephe sözleşmesi

Güncelleme Tarihi:

#Ukrayna#Rusya#Aleksander Lukaşenko
Rus meclisi yeni yasayı görüşecek: Mahkûmlarla cephe sözleşmesi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2023 07:00

Batılı istihbarat kurumlarının değerlendirmesine göre Ukrayna’da 200 binden fazla askeri ölen ya da yaralanarak savaş dışı kalan Rusya, cepheye insan bulmak için tutuklularla sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Haberin Devamı

Ukrayna’nın doğusunda yoğun çatışmalar sürerken, insan kaybını telafi etmenin yollarını arayan Rusya sıradışı bir yönteme başvuruyor. İktidardaki Birlik Rusya Partisi milletvekilleri, çeşitli suçlardan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmış kişilerin silah altına alınmaları koşuluyla affedilmelerini öngören kanun tasarısı hazırladı. Rus meclisi Duma’ya iletilen “hüküm giymiş kişilerin affedilmesi şartları” başlıklı tasarıya göre, hafif ve orta dereceli suçlar yüzünden 10 yıla kadar hüküm giymiş kişiler, orduyla sözleşme imzalayarak serbest kalacak. Cinayet gibi ağır suçlardan cezası bulunanlar ise uygulama dışı tutuldu.

BAŞKAN AFFIYLA TAHLİYE

“Hapisten cepheye insan taşındığı” iddiaları daha önce de gündeme gelmiş, Rus paralı asker grubu Wagner’in bu şekilde militan devşirdiği belirtilmişti. Bu iddiayı doğrulayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Böyle bir problem mevcut. Şu ana kadar cepheye gitmeyi kabul eden mahkûmları ben devlet başkanı olarak imzaladığım kararnameyle affettim. İleride bu tür kişilerin yasal statüsünün netleşmesi için parlamentomuzdan çalışma yapmalarını rica ettim. İmzaladığım afla cezaevlerinden çıkarak cepheye giden mahkûmlar sivil hayata döndüklerinde yine suç işlemeleri durumunda elbette yeniden yargı karşısına çıkacaktır” dedi. Yani Duma’ya sunulan tasarı, fiiliyatta Putin’in başkanlık yetkisini kullanarak çıkardığı kararnamelere ihtiyacı ortadan kaldıracak, asker ihtiyacının karşılanması için yasal bir zemine sahip düzenli mekanizma kuracak.

Haberin Devamı

Bu arada işgalin başından beri Batı’ya karşı sert çıkışlarda bulunan Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı Dmitriy Medvedev, işgalin ilk dönemlerinde sabotaj sonucu devre dışı kalan, Rus gazını Almanya’ya taşıyan Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına Batılı devletlerin saldırdığını savunarak, “Bu durum bize Atlantik Okyanusu’nun dibinden geçen ve Amerika ile Avrupa’yı birbirine bağlayan iletişim kablolarını kesme hakkı veriyor” dedi.

BELARUS’A NÜKLEER FÜZE

Putin’in müttefiki Belarus Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko da gelecek ay ilk Rus nükleer füzesinin ülke topraklarına konuşlandırılacağını söyledi. Lukaşenko, “Bu füzelerin en küçüğü Hiroşima’ya atılan atom bombasının üç misli gücünde olacak” uyarısında bulundu.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ukrayna#Rusya#Aleksander Lukaşenko

BAKMADAN GEÇME!

Mısırdaki kaplan köpek balığı saldırısı korkuttu... Ülkemize de gelir mi Türkiyede hangi türler bulunuyor

Mısır'daki kaplan köpek balığı saldırısı korkuttu... Ülkemize de gelir mi? Türkiye'de hangi türler bulunuyor?

#Köpek Balığı Saldırısı
ZAYIFLAMA İĞNELERİ DOSYASI | Kontrolsüzce kullanılıyor, reçetesiz satılıyor, zayıflamak uğruna riskleri göz ardı ediliyor

ZAYIFLAMA İĞNELERİ DOSYASI | Kontrolsüzce kullanılıyor, reçetesiz satılıyor, zayıflamak uğruna riskleri göz ardı ediliyor

#Sağlık
10 yılda 375 bin kilometre yol yaptı... Dünyayı uçmadan gezen adam Thor Pedersen

10 yılda 375 bin kilometre yol yaptı... Dünyayı uçmadan gezen adam Thor Pedersen

#Seyahat