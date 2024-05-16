Rus lider bugün Pekin’de... Putin’in ilk ziyareti Şi’ye

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RUSYA lideri Vladimir Putin, Mart seçimleri sonrası 2030 yılına kadar beşinci dönem iktidarda kalma formalitelerini tamamlayıp ülke içinde yönetim kadrolarını yerlerine oturttuktan sonra ilk dış gezisini daha önce planlandığı gibi Türkiye’ye değil, Çin’e gerçekleştirme kararı aldı. Çin lideri Şi Cinping’in daveti üzerine Pekin’e giden Putin, Rusya açısından hayati konuları Şi ile masaya yatıracak. Pekin temaslarında başta Ukrayna savaşının bulunduğu nokta olmak üzere Rusya ile Çin arasında ikili ilişkiler de gözden geçirilecek. Batı’nın yaptırım etkisinin aşılması ele alınacak.

PUTİN RÖPORTAJ VERDİ

Moskova’dan Pekin’e hareketinden önce Çin’in resmi Xinhua haber ajansına demeç veren Putin, “Çin Batı ile aramızdaki Ukrayna ihtilafında bizi çok iyi anlıyor. Bize hak veriyor” sözleriyle Pekin’i Moskova’nın müttefiki olarak göstermeye çalışması dikkat çekti. Pekin’e hem eski, hem yeni Rusya Savunma Bakanları Sergey Şoygu ile Andrey Belousov eşliğinde giden Putin, “Biz Rusya olarak Çin’in önerdiği Ukrayna ihtilafının siyasi çözüm planına sıcak bakıyor ve destekliyoruz. Çünkü Çin bu ihtilafın çıkış nedenini, kimin tarafından ve hangi amaçla tetiklenerek Rusya’nın askeri müdahalesine yol açtığını çok iyi biliyor” dedi.

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‘DİYALOĞA HAZIRIZ AMA’

Demecinde Rusya’nın barıştan yana olduğunu da öne süren Putin, “Ukrayna savaşını bitirmek için biz diyaloga açığız. Başından beri de hazır olduğumuzu dile getirdik. Ancak müzakerelerin sadece Ukrayna’nın değil, Rusya’nın da güvenliği ve çıkarlarını göz önünde bulundurması gerekir. Rusya Batı’ya defalarca uluslararası hukukun eşit, çifte standart olmaksızın uygulanması gerektiğini hatırlattı. Ancak karşılığında onlar menfaatlerini dikkate alarak dünya düzeni için kendi kurallarını yazıp bize kabul ettirme baskısını sürdürdü. İşler bu şekilde yürümez” açıklamasını yaptı.

AVRUPA GEZİSİ SONRASI

Putin’in Pekin gezisi, Çin liderinin geçen hafta başta Fransa olmak üzere birkaç Doğu Avrupa ülkesine gerçekleştirdiği ziyaret sonrasına denk geliyor. Çin yönetimi Avrupa temasları sırasında Haziran ayında İsviçre’de yüzün üzerinde ülkenin katılımıyla toplanacak “Ukrayna Barış Konferansı” öncesinde buraya resmen katılıp katılmama kararı verme aşamasında Putin ile görüşecek. Ukrayna lideri Volodimir Zelenski’nin 10 maddelik planına göre yapılacak konferansta en önemli madde olarak Rusya’nın Ukrayna’dan çekilerek 1991 yılı sınırlarına dönmesi çağrısı olacak.

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TİCARET ÖNEMLİ BAŞLIK

Putin’in Çin ziyaretindeki ikinci önemli ayağı ikili ticaret olacak. ABD ve bir dizi Batılı ülkenin Çin şirket ve bankalarına Rusya ile iş yaptıkları için artçı yaptırımla tehdit etmesi Çin ile Rusya arasında para transferini son aylarda durma noktasına getirdi. 2023 yılında 228 milyar dolara ulaşan ticaret hacmi büyük sıkıntılarla karşı karşıya kaldı. Çin ile Rusya arasında geçen ay konteyner krizi de patlak verdi. Çin’den gelen mallar Rusya’da konteyner mezarlığı oluştu. Rusya’dan Çin’e tüketim malları gitmediği için 300 bin civarında konteyner Rusya’nın elinde kaldı. Bunun üzerine Çin şirketleri konteyner başına 8 bin dolara ulaşan depozito talep ediyor. Dolayısıyla Vladimir Putin’i Şi Cinping ile Pekin’de ve ardından Harbin şehrinde ilgili Çin yetkilileriyle zorlu pazarlık bekliyor.