Rus kadınları çıldırtan karar! Çantalarını makaslarla kestiler...

Haberin Devamı

Uzun süren bir gerginlikten sonra yaklaşık 40 gün önce Ukrayna'ya savaş başlatan Rusya, ABD ve Batılı ülkelerin yaptırım kıskacı altında. 24 Şubat'ta başlayan işgalin ardından yaptırım kararları peş peşe geldi.

Rus bankaları ve oligarklara darbe vuran yaptırımların yanı sıra birçok dünyaca ünlü marka da üzerlerindeki baskıya dayanamayarak Rusya'dan ayrıldıklarını duyurdu. Starbucks, Pizza Hut ve KFC gibi zincir restoranlar ülkedeki şubelerini kapatırken ile Coca Cola ve Pepsi gibi sembolik markalar da ülke ile bağlarını tamamen kopardı.

YAPTIRIMLAR İLGİNÇ MANZARALARA NEDEN OLDU

Rusya'ya uygulanan yaptırımlar ülkede ilginç manzaralara yol açtı. Yüzlerce kişi Mcdonald’s restoranlarının önünde son kez yemek yemek için uzun kuyruklar oluştururken Batılı ürünlerin benzerleri ortaya çıkmaya başladı.

Haberin Devamı

ÇANTALARINI PARAMPARÇA EDİP YAYINLADILAR

Ülkeden ayrıldığını duyuran en son marka olan Chanel ise büyük bir tepki fırtınası ile karşılaştı. Moskova'daki ünlü model ve fluencerlar, Chanel'i 'Rus fobisi' ile suçlarken, kadınlar çok sevdikleri marka çantalarını makaslarla parçalayıp internette yayınladı.

ÜRÜNLERİ KULLANMAYACAKLARINA DAİR TAAHHÜTNAME İSTEDİ

Fransa'nın lüks moda devi Chanel, Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaş sonrası ülkedeki mağazalarını kapatmasının ardından, ülke dışındaki Ruslara da ürün satışını kısıtladığını duyurdu. Ünlü marka Rusların kendi markalarını Rusya'da ve yurtdışı gezilerinde kullanmayacaklarını belirten bir taahhütname imzalamalarını istedi.

Chanel yaptığı açıklamada, "Müşterilerimizden satın aldıkları ürünlerin Rusya'da kullanılmayacağını onaylamalarını istemek için bir süreç başlattık" dedi.



Rus model Victoria Bonya

'BU KADAR SAYGISIZ BAŞKA MARKA GÖRMEDİM'

42 yaşındaki Rus model Victoria Bonya, markanın kararını öfke ile karşıladı ve kestiği Chanel çantasının fotoğraflarını yayınladı. Bonya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Müşterilerine karşı bu kadar saygısızca davranan başka bir marka görmedim" dedi.



TV sunucusu Marina Ermoshkina

Haberin Devamı

CHANEL'E SAHİP OLMAK ANAVATANIMI SATMAK ANLAMINA GELİYORSA İHTİYACIM YOK

28 yaşındaki TV sunucusu ve aktris Marina Ermoshkina da, Rus kadınların markayı Rusya'da giymeyecekleri veya sergilemeyecekleri konusunda taahhüt isteyen markaya ateş püskürdü.

299.999 takipçisi olan genç sunucu çantasını makasla kestiği videosunda "Vatan sevgime ve kendime olan saygıma değer tek bir ürün ya da marka yok. Rus fobisine karşıyım. Chanel'e sahip olmak anavatanımı satmak anlamına geliyorsa, o zaman Chanel'e ihtiyacım yok" dedi.

ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ BU ÇANTAYI HAYAL EDİYORDUM

45 yaşındaki göz alıcı Rus DJ ve aktris Katya Guseva da kamera karşısında pahalı çantasını kesti ve "Çocukluğumuzdan beri bu çantayı almayı hayal ediyorduk. Ama hiçbir çanta vatanıma olan sevgimden ya da kendime olan saygımdan üstün değildir." dedi.



Rus DJ ve aktris Katya Guseva

Haberin Devamı

SİVİLLER ÖLDÜRÜLÜRKEN SESLERİ ÇIKMADI, MARKA ÇANTALAR İÇİN AYAKLANDILAR

Moskova Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Chanel'i 'Rus düşmanı kampanyaya' katılmakla suçlarken Batı medyası Ukrayna'da öldürülen siviller için ses çıkarmayan Rus zenginlerinin marka çantaları için öfkelenmesini sert sözlerle eleştirdi.