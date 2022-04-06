Rus oligark açıkladı: Putin askerlerini böyle seçiyor...

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2003 yılına kadar Rusya'nın en zengin adamı olarak kabul edilen ancak Putin ile arası açıldıktan sonra yolsuzluk ve vergi kaçırma suçlarından 9 yıl hüküm giyip ve 2013 yılında serbest bırakılan eski petrol kralı Mikhail Khodorkovsky çarpıcı açıklamaları ile yine dünya gündeminde...

YENİ ASKERİ DALGA YOLDA MI?

Hakkında verilen hapis kararının siyasi olduğunu iddia eden ve Putin yönetimine sert eleştirilerde bulunan sürgündeki Rus oligark, Putin'in yeni bir askeri dalgayı Ukrayna'da savaşmaya göndermesi durumunda büyük bir siyasi tepkiyle karşılaşabileceğini iddia etti.

NATO Rusya'nın savaşta şu ana kadar 7 bin ila 15 bin arasında Rus askerini kaybettiğini iddia ediyor. Atlantik Konseyi'ne konuşan Khodorkovsky, Putin'in Ukrayna'ya yeni bir asker dalgası göndermesinin olası olduğunu söyledi.

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PUTİN ASKERLERİNİ BU BÖLGELERDEN SEÇİYOR

"Özellikle Kuzey Kafkasya ve küçük bölgelerde yaşayan insanları düşündüğümüzde, Rusya'da insan yaşamının değeri yüksek değil" diyen Rus oligark "Putin, askerlerini özellikle bu yerlerden alıyor ve ölümleri için o kadar para ödüyor ki yakın akrabaları ağızlarını açmıyor" ifadelerini kullandı.

Rus oligark geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Rusya'nın yeni hedefinin Estonya, Letonya ve Litvanya olacağını iddia etmişti.

BÜYÜK ŞEHİRLERİN SONU TABUTLAR OLUR

Khodorkovsky Putin'in Ukrayna'ya yeni bir asker dalgası göndermesi durumunda "son derece ağır" siyasi tepkiyle karşılaşacağını vurgulayarak, "Putin bir milyon insanı çağırabilir, ancak o zaman büyük şehirlerin sonu tabutlar olur" dedi.

ACEMİ RUS ASKERLERİ GÜNLERDİR DÜNYA BASININDA

Rusya 9 Mart'ta, haftalarca inkar ettikten sonra genç askerleri Ukrayna'ya gönderdiğini itiraf etti. Çoğu genç yaşta ve yeterince eğitim almamış Rus askerlerinin Ukrayna sınırları içinde yaşadıkları gündelerdir dünya basınında geniş yer alıyor.

Yeteri kadar teçhizat ve erzak sağlanmaması nedeniyle isyan eden Rus askerleri emirlere uymayıp teslim olurken, genç askerlerin ölümü ile ilgili Rusya'da sert sözler duyulmaya başladı.



Sürgündeki Rus oligark Mikhail Khodorkovsky/AFP

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NATO VE ABD DAHA BÜYÜK BİR SALDIRI BEKLİYOR

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rus birliklerinin Ukrayna'dan çekildiği iddiasına ilişkin yaptığı açıklamada Rus birliklerinin yeniden konumlandığını ve Ukrayna'nın doğusunda daha büyük bir saldırı başlatabileceğini söyledi.

ABD'li savunma yetkilileri de 'Rusya'nın daha büyük bir saldırı planladığı' iddiaları konusunda NATO ile aynı fikirde.



Gözler şimdi Rusya Devlet Başkanı Putin'e çevrilmiş durumda. Putin Ukrayna savaşındaki ısrarını devam ettirip daha fazla askeri Ukrayna sınırına gönderecek mi bunu önümüzdeki günler belirleyecek.

BİNLERCE KİŞİ EVİNİ TERK EDİYOR

Öte yandan Rusya'nın yeni operasyon başlattığı Ukrayna'nın doğusunda binlerce kişi evlerini terk ediyor. Ukrayna’nın Luhansk ve Donetsk bölgelerinde binlerce kişi, Rusya’nın bölgeye yönelik yeni bir operasyon başlatmasının ardından evlerini terk ederek batıya gitmeye başladı. Görgü tanıkları çatışma bölgelerinde 80 kilometreyi aşan bir trafik yoğunluğu gördüğünü aktarıyor.

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Ukrayna’da Rusya’nın hedefindeki Luhansk bölgesinin valisi Serhiy Gayday “Burada yaşayan herkese çağrıda bulunuyorum: Hâlâ güvenliyken bölgeyi tahliye edin… Hâlâ otobüsler ve trenler varken bu fırsatı kullanın” dedi.

Gayday Rusya’nın her zaman insani koridorlara izin vermediğini ve ateşkes koşullarına uymadığını da söyledi.

Rus güçlerinin bölgeye doğru ilerlerken “yollarındaki her şeyi yok ettiğini” belirten Gayday, bölgeye ulaşan Rus askerlerinin ise Ukrayna güçlerinin direnişiyle durdurulduğunu aktardı.

Kiev’in kuzeyindeki askerlerini geri çeken Rusya, son günlerde bu bölgeye odaklanacağını açıklamıştı.