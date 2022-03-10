Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Rusya'da McDonald's çılgınlığı! Menüler satışa çıktı...

#Mcdonald’S#RUSYA#Ukrayna
Rusyada McDonalds çılgınlığı Menüler satışa çıktı...

Rusya'ya peş peşe sert yaptırımlar uygulanmasına rağmen Rus halkını en çok üzen karar ünlü zincir McDonald’s oldu. Ülkedeki 850 şubenin kapatılacağı haberi sonrası restoran önünde uzun kuyruklar oluşurken insanların aldıkları hamburgerleri buzdolaplarına istiflediği ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Rusya'nın Ukrayna işgalini başlatmasının ardından Avrupa ve ABD'den yaptırım kararları peş peşe geldi. Rus bankaları ve oligarklara darbe vuran yaptırımların yanı sıra birçok dünyaca ünlü marka da üzerlerindeki baskıya dayanamayarak Rusya'dan ayrıldıklarını duyurdu.

SON HAMBURGER İÇİN KUYRUK OLDULAR

Starbucks, Pizza Hut ve KFC gibi zincir restoranlar ülkedeki şubelerini kapatırken ile Coca Cola ve Pepsi gibi sembolik markalar da ülke ile bağlarını tamamen kopardı.

Şubelerini kapatan restoranlar içerisinde en dikkat çekici tablo Mcdonald’s şubelerinde yaşandı. Yüzlerce kişi son hamburgerini yemek için Mcdonald’s restoranlarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Rusyada McDonalds çılgınlığı Menüler satışa çıktı...

Mcdonald’s şubesi önünde uzun bir kuyruk

Haberin Devamı

Şirketin ilk şubesi 31 Aralık 1990’da Moskova’da Rus halkına kapılarını açtığında şaşırtıcı bir şekilde yine aynı kuyruklar görülmüştü.

DOLABINI TIKA BASA DOLDURDU

Ünlü şirketin ülkedeki 850 şubesini kapatma kararı sonrası bugün medyaya ilginç bir haber daha yansıdı. Tartışma sitesi Reddit'te paylaşılan bir fotoğrafta, bir kişinin buzdolabının en az 50 McDonald's burgeriyle tıka basa dolu olduğu ve diğer gıdalar için neredeyse hiç yer kalmadığı görüldüğü.

Rusyada McDonalds çılgınlığı Menüler satışa çıktı...


Bazı kullanıcılar söz konusu kişinin hamburgerleri satmaya çalışırsa bunun 'iyi bir iş fırsatı' olacağını söylerken, diğerleri de şaka yollu bir şekilde neden McDonald's yemeğini saklama çabasına girdiğini sorguladı.

McDONALD'S MENÜLERİ SATIŞA ÇIKTI

Öte yandan kullanıcıların hakkında şaka yaptığı 'hamburger satma fikri' bazı kişilerin dikkatinden kaçmadı ve bu fikri hayata geçirdiler. McDonald's'ın Rusya'daki restoranlarını kapatacağı haberini takiben, birçok kişi Big Mac menülerini şaşırtıcı fiyatlarla satışa sundu.

Rusyada McDonalds çılgınlığı Menüler satışa çıktı...


Hevesli bir kişi, bir Big Mac yemeğini 250 sterline satışa sunarken, bir diğeri ise üç çanta McDonald's ürününü 639 sterline satmaya çalıştı.

Haberin Devamı

Başka bir Rus, fotoğraftaki yemeğin 'hala sıcak' olduğunu iddia ederek, bir McDonald's menüsünü 255 sterlin gibi şaşırtıcı bir fiyata satışa koydu.

ÇALIŞANLARINA ÖDEME YAPMAYA DEVAM EDİYOR

Ruslar, ülke ekonomisini hırpalayan daha fazla yaptırım uygulandıkça günlük hayatlarında da zorluk yaşamaya başladılar. ABD’li zincir restoranın faaliyetlerini durdurması sembolik bir ağırlık taşıdığı için diğer firmaların da bundan etkilenebileceği konuşuluyor.

Kapatma kararından tek etkilenen hamburger sevdalıları değil. Şirketlerin Rusya'yı terkemesi ile binlerce kişi de işini kaybetme riski ile karşı karşıya kaldı. McDonald's gibi bazı şirketler, Rusya'daki işçilerine şimdilik ücret ödemeye devam edeceklerini söylüyor ancak bunun ne kadar süreceği belirsiz. 

Gözden Kaçmasın

Sadece 2 hafta sürdü… Putin’in Ukrayna planı nasıl tepetaklak olduSadece 2 hafta sürdü… Putin’in Ukrayna planı nasıl tepetaklak oldu?Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Savaşla birlikte ortaya çıktı… Rus internet kullanıcılarının gizemli şifresiSavaşla birlikte ortaya çıktı… Rus internet kullanıcılarının gizemli şifresi!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Mcdonald’S#RUSYA#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

‘Gökyüzünü kapatın biz karayı hallederiz’ demişti Kritik kavram ‘Uçuşa Yasak Bölge’ ne anlama geliyor | 4 SORU 4 YANIT

‘Gökyüzünü kapatın biz karayı hallederiz’ demişti! Kritik kavram ‘Uçuşa Yasak Bölge’ ne anlama geliyor | 4 SORU 4 YANIT

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Rusya Ukraynalı yetimleri evlat edinmek için yasa değişikliği yapmayı planlıyor

Rusya Ukraynalı yetimleri evlat edinmek için yasa değişikliği yapmayı planlıyor!

#Rusya
Putinin içerde baskısı artıyor Peki Rusyayı ve Rusları şimdi ne bekliyor

Putin'in içerde baskısı artıyor! Peki Rusya'yı ve Rusları şimdi ne bekliyor?

#Putin

BAKMADAN GEÇME!

‘Gökyüzünü kapatın biz karayı hallederiz’ demişti Kritik kavram ‘Uçuşa Yasak Bölge’ ne anlama geliyor | 4 SORU 4 YANIT

‘Gökyüzünü kapatın biz karayı hallederiz’ demişti! Kritik kavram ‘Uçuşa Yasak Bölge’ ne anlama geliyor | 4 SORU 4 YANIT

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Rusya Ukraynalı yetimleri evlat edinmek için yasa değişikliği yapmayı planlıyor

Rusya Ukraynalı yetimleri evlat edinmek için yasa değişikliği yapmayı planlıyor!

#Rusya
Putinin içerde baskısı artıyor Peki Rusyayı ve Rusları şimdi ne bekliyor

Putin'in içerde baskısı artıyor! Peki Rusya'yı ve Rusları şimdi ne bekliyor?

#Putin