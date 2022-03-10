Rusya'da McDonald's çılgınlığı! Menüler satışa çıktı...

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Rusya'nın Ukrayna işgalini başlatmasının ardından Avrupa ve ABD'den yaptırım kararları peş peşe geldi. Rus bankaları ve oligarklara darbe vuran yaptırımların yanı sıra birçok dünyaca ünlü marka da üzerlerindeki baskıya dayanamayarak Rusya'dan ayrıldıklarını duyurdu.

SON HAMBURGER İÇİN KUYRUK OLDULAR

Starbucks, Pizza Hut ve KFC gibi zincir restoranlar ülkedeki şubelerini kapatırken ile Coca Cola ve Pepsi gibi sembolik markalar da ülke ile bağlarını tamamen kopardı.



Şubelerini kapatan restoranlar içerisinde en dikkat çekici tablo Mcdonald’s şubelerinde yaşandı. Yüzlerce kişi son hamburgerini yemek için Mcdonald’s restoranlarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu.



Mcdonald’s şubesi önünde uzun bir kuyruk

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Şirketin ilk şubesi 31 Aralık 1990’da Moskova’da Rus halkına kapılarını açtığında şaşırtıcı bir şekilde yine aynı kuyruklar görülmüştü.

DOLABINI TIKA BASA DOLDURDU

Ünlü şirketin ülkedeki 850 şubesini kapatma kararı sonrası bugün medyaya ilginç bir haber daha yansıdı. Tartışma sitesi Reddit'te paylaşılan bir fotoğrafta, bir kişinin buzdolabının en az 50 McDonald's burgeriyle tıka basa dolu olduğu ve diğer gıdalar için neredeyse hiç yer kalmadığı görüldüğü.



Bazı kullanıcılar söz konusu kişinin hamburgerleri satmaya çalışırsa bunun 'iyi bir iş fırsatı' olacağını söylerken, diğerleri de şaka yollu bir şekilde neden McDonald's yemeğini saklama çabasına girdiğini sorguladı.

McDONALD'S MENÜLERİ SATIŞA ÇIKTI

Öte yandan kullanıcıların hakkında şaka yaptığı 'hamburger satma fikri' bazı kişilerin dikkatinden kaçmadı ve bu fikri hayata geçirdiler. McDonald's'ın Rusya'daki restoranlarını kapatacağı haberini takiben, birçok kişi Big Mac menülerini şaşırtıcı fiyatlarla satışa sundu.



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Hevesli bir kişi, bir Big Mac yemeğini 250 sterline satışa sunarken, bir diğeri ise üç çanta McDonald's ürününü 639 sterline satmaya çalıştı.

Başka bir Rus, fotoğraftaki yemeğin 'hala sıcak' olduğunu iddia ederek, bir McDonald's menüsünü 255 sterlin gibi şaşırtıcı bir fiyata satışa koydu.

ÇALIŞANLARINA ÖDEME YAPMAYA DEVAM EDİYOR

Ruslar, ülke ekonomisini hırpalayan daha fazla yaptırım uygulandıkça günlük hayatlarında da zorluk yaşamaya başladılar. ABD’li zincir restoranın faaliyetlerini durdurması sembolik bir ağırlık taşıdığı için diğer firmaların da bundan etkilenebileceği konuşuluyor.

Kapatma kararından tek etkilenen hamburger sevdalıları değil. Şirketlerin Rusya'yı terkemesi ile binlerce kişi de işini kaybetme riski ile karşı karşıya kaldı. McDonald's gibi bazı şirketler, Rusya'daki işçilerine şimdilik ücret ödemeye devam edeceklerini söylüyor ancak bunun ne kadar süreceği belirsiz.