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HaberlerDünya HaberleriSon dakika! Rus istihbarat servisi Ukrayna'nın St. Petersburg konsolosunu gözaltına aldı
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Dünya
AA
Haber Giriş: 17.04.2021 - 10:59 | Son Güncelleme:

Son dakika! Rus istihbarat servisi Ukrayna'nın St. Petersburg konsolosunu gözaltına aldı

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Son dakika! Rus istihbarat servisi Ukrayna'nın St. Petersburg konsolosunu gözaltına aldı

Rusya Federal Güvenlik Servisinin (FSB), Ukrayna'nın St. Petersburg Konsolosu Aleksandr Sosonyuk'u "gizli bilgiler temin ettiği" gerekçesiyle gözaltına aldığı bildirildi.

FSB'den yapılan açıklamada, Sosonyuk'un, ismi açıklanmayan bir Rus vatandaşından güvenlik birimlerine ait gizli bilgiler temin ederken "suçüstü yakalandığı" iddia edildi.

Sosonyuk'un gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, "Bu faaliyet diplomatik çalışan statüsüyle uyumsuzdur ve Rusya Federasyonu'na karşı açıkça düşmanca niteliktedir." ifadesi kullanıldı.

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