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Rus filosuna saldırıyı Elon Musk önledi! Ukraynalı yetkililer yalvardı ancak kabul etmedi: Çok ileri gittiniz!

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#Elon Musk#Starlink#Ukrayna
Rus filosuna saldırıyı Elon Musk önledi Ukraynalı yetkililer yalvardı ancak kabul etmedi: Çok ileri gittiniz
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2023 08:24

12 Eylül'de yayınlanacak olan Walter Isaacson imzalı 'Elon Musk' biyografisi dünya gündemine oturdu. Kitapta ünlü milyarderin Rusya'ya yönelik bir saldırıyı engellediği ve Ukraynalı yetkililerin yalvarmasına rağmen geri adım atmadığı iddia edildi.

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Bir buçuk yıldır devam eden Ukrayna savaşında müzakere masası hala uzak bir seçenek gibi görünüyor. Kaybettiği toprakları geri almak için 'karşı saldırı' başlatan Ukrayna birliklerinin ilerleyişi devam ederken ABD ve Batılı müttefiklerin Kiev'e silah yardımı devam ediyor.

ELON MUSK UKRAYNA SAVAŞINA MÜDAHALE ETTİ

ABD yayın organı CNN bugün yayınladığı bir haberinde aylardır devam eden savaşla ilgili çok konuşulacak bir iddiayı okuyucuları ile paylaştı.

Rus filosuna saldırıyı Elon Musk önledi Ukraynalı yetkililer yalvardı ancak kabul etmedi: Çok ileri gittiniz

İddiasını Walter Isaacson tarafından yazılan ve satışına 12 Eylül'de başlanacak olan 'ELON MUSK' biyografisine dayandıran yayın organı, ünlü milyarderin Ukrayna savaşına müdahale ettiğini iddia etti.

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STARLİNK'İ KAPATTI, UKRAYNA DRONE'LARI GERİ DÖNMEK ZORUNDA KALDI

Söz konusu saldırının tarihi kitapta net olarak belirtilmedi.

Salı günü yayınlanacak olan kitaba göre dünyanın en zengin iş insanları arasında yer alan Musk, geçtiğimiz yıl Kırım kıyısı yakınındaki Starlink uydu ağını kapatarak Rus deniz filosuna yapılan Ukrayna denizaltı drone saldırısını önledi.

Patlayıcılarla donatılmış Ukrayna'ya ait insansız sualtı dronları bölgeye yaklaştıklarında iletişimi kaybettiler ve geri çekilmek zorunda kaldılar.

Rus filosuna saldırıyı Elon Musk önledi Ukraynalı yetkililer yalvardı ancak kabul etmedi: Çok ileri gittiniz

Ukrayna'nın saldırılarda kullandığı insansız deniz araçlarından biri

NÜKLEER SİLAH ENDİŞESİ

Kitapta Musk'ın Starlink mühendislerine 'hizmeti kapatın' emrini Putin'in Kırım'a yönelik bir saldırıya nükleer silahlarla karşılık vermesinden duyduğu endişe nedeniyle verdiği iddia ediliyor.

Biyografiye göre Musk kararı sonrası ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Genelkurmay Başkanı General Mark Milley ve Rusya'nın ABD büyükelçisi ile telefonda görüştü.

Rus filosuna saldırıyı Elon Musk önledi Ukraynalı yetkililer yalvardı ancak kabul etmedi: Çok ileri gittiniz

UKRAYNALI YETKİLİLER YALVARI AMA KABUL ETMEDİ

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Kitabın yazarı Isaacson bu süreçte Ukraynalı yetkililerin sinyali tekrar açması için ünlü milyardere yalvardığını ancak Musk'ın reddettiğini öne sürdü.

Musk sinyalin tekrar açılmasını isteyen Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mikhail Fedorov'a Ukrayna'nın Kırım'a saldırarak 'çok ileri gittiğini' söyledi ve Starlink'in Drone saldırıları için değil barışçıl şeyler için tasarlandığını söyledi.

Rus filosuna saldırıyı Elon Musk önledi Ukraynalı yetkililer yalvardı ancak kabul etmedi: Çok ileri gittiniz

BARIŞ ÖNERİSİNE ZELENSKİ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ: NELER OLDUĞUNU GEL, KENDİN GÖR

Ünlü milyarder daha önce yaptığı bir açıklamada da savaş için barış önerisi sunmuş ve Ukrayna'nın Rusya'ya toprak vermesi gerektiğini söylemişti.

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Musk'a çok sert tepki gösteren Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise "Rusya'nın ne yaptığını anlamak istiyorsanız Ukrayna'ya gelin, bunu kendi gözlerinizle göreceksiniz. Ondan sonra bize bu savaşı nasıl bitireceğimizi, kimin başlattığını ve ne zaman bitirebileceğimizi söyleyeceksiniz.” ifadelerine yer verdi.

SpaceX uzay şirketinin kurucusu ve Tesla otomotiv şirketinin CEO'su Elon Musk, Rusya'nın işgali ile iletişim sistemlerini kesintiye uğrayan Ukrayna'ya milyonlarca dolarlık SpaceX yapımı Starlink uydu terminallerini sağlamayı kabul etmişti. Cep telefonu ve internet ağları saldırılar nedeni ile yok olan Ukrayna'ya sunulan ücretsiz internet savaş boyunca adeta can kurtaran görevi gördü.

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#Elon Musk#Starlink#Ukrayna

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