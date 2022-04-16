Rus elçiliğinden YPG paylaşımı

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Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği, önceki gün Mariupol’de Rus güçlerine teslim olan İngiliz vatandaşı Aiden Aslin’in fotoğrafıyla birlikte, “Dün YPG, bugün Ukrayna. Mariupol’de teslim olan bir İngiliz paralı asker” tweet’ini attı.
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Daha önce Suriye’de DEAŞ’a karşı savaşa katılan Aslin, 2018’de Ukrayna’ya taşınarak, Ukrayna deniz piyade gücüne katılmış. BBC, geçtiğimiz gün Aslin’in ailesine ulaşarak, cephaneleri kalmadığı için teslim olacağını söylediğini yazmıştı.