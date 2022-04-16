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Rus elçiliğinden YPG paylaşımı

#Rus Elçiliği#Ukrayna#Tweet
Rus elçiliğinden YPG paylaşımı

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği, önceki gün Mariupol’de Rus güçlerine teslim olan İngiliz vatandaşı Aiden Aslin’in fotoğrafıyla birlikte, “Dün YPG, bugün Ukrayna. Mariupol’de teslim olan bir İngiliz paralı asker” tweet’ini attı.

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Daha önce Suriye’de DEAŞ’a karşı savaşa katılan Aslin, 2018’de Ukrayna’ya taşınarak, Ukrayna deniz piyade gücüne katılmış. BBC, geçtiğimiz gün Aslin’in ailesine ulaşarak, cephaneleri kalmadığı için teslim olacağını söylediğini yazmıştı.

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#Rus Elçiliği#Ukrayna#Tweet

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