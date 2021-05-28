Rus bombardıman uçakları Doğu Akdeniz’i ısıttı

Rusya askeri istihbaratına yakınlığı ile tanınan “Avcı Notları” haber sitesi, Rus bombardıman uçaklarının dün Kıbrıs ile Lübnan arasında Doğu Akdeniz üzerinde ilk tatbikatını gerçekleştirdiklerini aktardı. İki uçağın katıldığı tatbikatın NATO uçakları tarafından sıkı takibe alındığı kaydedilen haberde, “Uçaklar NATO tarafından taciz edilmek istendi.

Ancak SU-35 Rus avcı uçaklarının bölgeye gelmesinin arından TU-22MZ bombardıman uçakları plana uygun şekilde uçuşunu gerçekleştirerek Hmeymim’e döndü” dendi.

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