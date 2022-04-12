Rus askerlerinin çekildiği enkaza dönmüş Gostomel’de sivillere ait cesetler bulundu

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Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları sürerken, Rus güçlerinden temizlenen bölgelerde savaşın izleri ortaya çıkıyor.

Ukrayna'nın Rus saldırılarından en çok etkilenen bölgelerinden biri olan Gostomel kentinde de Rus askerinin çekilmesinin ardından meydana gelen yıkım görüntülendi.

Ağır bombardımana maruz kalan kentte çok sayıda yerleşim yeri hasar alarak kullanılamaz hale gelirken, Ukrayna güçleri şehirde arama-kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Rus askerlerinin Kiev çevresinden çekilmesinin ardından Ukrayna güçlerinin Gostomel şehrinde yaptığı aramalarda sivillere ait cesetler bulundu.

Rusya-Ukrayna savaşında 48. gününde Rus ordusunun Kiev ve çevresinden çekilmesinin ardından yapılan arama çalışmaları sürüyor.

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Saldırılar sırasında yaşanan katliamın boyutu ise giderek artıyor. Buça’da çok sayıda sivile ait cesede rastlanmasıyla dünya kamuoyunu dehşete düşüren görüntüler gelirken, Gostomel şehrinde de sivillere ait cansız bedenler bulundu.

Bir evin önünde ve yol kenarında bulunan cesetler, ekiplerin yaptığı inceleme ve kayıt işlemlerinin ardından morglara götürüldü. Şehirde halen çok sayıda ceset bulunduğu belirtiliyor.