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Rus askeri Mariupol’de

#Rusya#Ukrayna#Mariupol
Rus askeri Mariupol’de

Savaşın en sıcak cephelerinden Mariupol kentinde Rus askerleri görüntülendi. Rusya Savunma Bakanlığı, 1026 Ukrayna askerinin teslim olduğunu iddia etti.

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Ukrayna’daki savaşın en şiddetli anlarının yaşandığı Karadeniz kıyısındaki Mariupol liman kentinde Rus güçleri giderek daha görünür hale geldi.

‘TESLİM OLDULAR’ İDDİASI

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov dün yaptığı açıklamada Mariupol’de 1.026 Ukrayna askerinin silah bırakarak teslim olduğunu iddia etti. Konaşenkov, “Mariupol’de İlyiç metalurji tesisi alanında, Rus askeri birlikleri ve Donetsk Halk Cumhuriyeti güçlerinin başarılı faaliyetleri sonucunda 36’ncı Deniz Piyade Tugayı’na bağlı 1026 Ukrayna askeri, gönüllü olarak silah bıraktı ve teslim oldu. Askerler arasında 162 subay ve 47 kadın asker de bulunuyor” dedi. İgor Konaşenkov, yaralı olan 151 Ukrayna askerine acil müdahalede bulunulduğunu ve tedavileri için Mariupol hastanesine gönderildiğini öne sürdü.

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‘SAVUNMAYI GÜÇLENDİRDİK’

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin danışmanı Oleksiy Arestovych ise ‘toplu teslim olmayla’ ilgili iddialara değinmeden Ukrayna deniz piyadelerinden bir birliğin şehre sızarak, Azov Tugayı ile bağlantı kurduğunu ve savunmanın güçlendirildiğini öne sürdü. Ukraynalı yetkililer, kentte savaşın başından beri en az 10 bin kişinin öldüğünü belirtmişti. Mariupol kenti, Donbas ile Rusya’nın ilhak ettiği Kırım arasında karayolu bağlantısı için kilit önemde bulunuyor.

ASKERLER GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan Fransız AFP Ajansı, Rus askerlerini haftalardır kuşatma altında tuttukları Mariupol’de görüntüledi. Büyük yıkımın söz konusu olduğu kentte halka gıda yardımı yapılırken kollarında Rusya’nın savaşın sembolü haline gelen ‘Z’ yazılı Rus askerlerin nöbet tuttuğu görüldü.

DONBAS SAVAŞA GERİ SAYIYOR

İngiliz yayın kuruluşu BBC, savaşın şiddetlenmesinin beklendiği Ukrayna’nın doğusundaki Lugansk ve Donetsk yerleşimlerinden oluşan Donbas bölgesinde Ukrayna birliklerinin hazırlıklarını yerinde inceledi. Savaşın kaderinin belirleneceği saha olarak nitelenen bölge, çoğunlukla açık düzlük alanlarla kaplı. Bölgedeki Ukrayna ordusu, önceden kazdıkları siperlere yerleştiklerini, bu taktiğin de savunmada avantaj sağlayacağını düşünüyor.

Rus askeri Mariupol’de


TOPÇULAR MOBİL

BBC’ye göre Ukrayna bölgeye son günlerde zırhlı araç ve uzun menzilli hava savunma sistemleri dahil çok sayıda ağır silah taşımış. Ancak bu, yine de Rusya’nın bölgeye askeri yığınağı kadar büyük değil. Bölgedeki Ukrayna topçusu, Rus mevzilerine düzenli olarak ateş açıyor. Sahada yolculuk etmenin tek yolu ise zırhlı araçları kullanmak. Ukrayna’nın bölgedeki topçu birliklerinin sayısı küçük ve bu birimler de mobil. Ayrıca her zaman yanlarında Stinger gibi gelişmiş uçaksavar sistemleri bulunuyor. Ukrayna topçusu, hedef olmamak için sürekli yer değiştiriyor. Bir mevkide birkaç günden fazla kesinlikle konuşlanmıyorlar. BBC’ye göre Donbas cephesinde şu anda tarafların 30-40’ar bin askeri bulunuyor. Ancak Batılı uzmanlara göre Rusya’nın bunun üç katı gücü toplamayı hedeflediği belirtiliyor.

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#Rusya#Ukrayna#Mariupol

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