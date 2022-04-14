Rus askeri Mariupol’de

Ukrayna’daki savaşın en şiddetli anlarının yaşandığı Karadeniz kıyısındaki Mariupol liman kentinde Rus güçleri giderek daha görünür hale geldi.
‘TESLİM OLDULAR’ İDDİASI
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov dün yaptığı açıklamada Mariupol’de 1.026 Ukrayna askerinin silah bırakarak teslim olduğunu iddia etti. Konaşenkov, “Mariupol’de İlyiç metalurji tesisi alanında, Rus askeri birlikleri ve Donetsk Halk Cumhuriyeti güçlerinin başarılı faaliyetleri sonucunda 36’ncı Deniz Piyade Tugayı’na bağlı 1026 Ukrayna askeri, gönüllü olarak silah bıraktı ve teslim oldu. Askerler arasında 162 subay ve 47 kadın asker de bulunuyor” dedi. İgor Konaşenkov, yaralı olan 151 Ukrayna askerine acil müdahalede bulunulduğunu ve tedavileri için Mariupol hastanesine gönderildiğini öne sürdü.
‘SAVUNMAYI GÜÇLENDİRDİK’
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin danışmanı Oleksiy Arestovych ise ‘toplu teslim olmayla’ ilgili iddialara değinmeden Ukrayna deniz piyadelerinden bir birliğin şehre sızarak, Azov Tugayı ile bağlantı kurduğunu ve savunmanın güçlendirildiğini öne sürdü. Ukraynalı yetkililer, kentte savaşın başından beri en az 10 bin kişinin öldüğünü belirtmişti. Mariupol kenti, Donbas ile Rusya’nın ilhak ettiği Kırım arasında karayolu bağlantısı için kilit önemde bulunuyor.
ASKERLER GÖRÜNTÜLENDİ
Öte yandan Fransız AFP Ajansı, Rus askerlerini haftalardır kuşatma altında tuttukları Mariupol’de görüntüledi. Büyük yıkımın söz konusu olduğu kentte halka gıda yardımı yapılırken kollarında Rusya’nın savaşın sembolü haline gelen ‘Z’ yazılı Rus askerlerin nöbet tuttuğu görüldü.
DONBAS SAVAŞA GERİ SAYIYOR
İngiliz yayın kuruluşu BBC, savaşın şiddetlenmesinin beklendiği Ukrayna’nın doğusundaki Lugansk ve Donetsk yerleşimlerinden oluşan Donbas bölgesinde Ukrayna birliklerinin hazırlıklarını yerinde inceledi. Savaşın kaderinin belirleneceği saha olarak nitelenen bölge, çoğunlukla açık düzlük alanlarla kaplı. Bölgedeki Ukrayna ordusu, önceden kazdıkları siperlere yerleştiklerini, bu taktiğin de savunmada avantaj sağlayacağını düşünüyor.