Rus analistlerden korkutan iddia: Tüm bombaların babası

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta Ukrayna şehirleri harabeye dönerken Rusya'nın, Harkov'daki kilit bir noktayı ele geçirebilmek için nükleer olmayan en güçlü bombayı attığı iddia edildi.

Rus savaş analistleri, Harkov'a bağlı Vovchansk kasabasından gelen ve devasa bir mantar şekline benzeyen patlama görüntüsünün "ODAB-9000 termobarik" bombadan kaynaklandığını öne sürdü.

"TÜM BOMBALARIN BABASI"

Analistler, Rusya yanlısı telegram kanallarına düşen görüntüdeki bomba hakkında "tüm bombaların babası" benzetmesi yaptı.

Analistler, yüksek tahribatlı basınç bombaları ve vakum bombaları olarak da isimlendirilen yakıt-hava patlayıcısının "nükleer olmayan en güçlü bomba" olduğunu söyledi.

Ukrayna gazetesi Kyiv Post'ta yer alan haberde, kullandıldığı öne sürülen ODAB-9000'in, "Geniş bir alanda kitlesel yıkıma neden olabilecek devasa bir şok dalgası yaratmak üzere tasarlanmış, Rusya'nın en güçlü termobarik bombası olduğuna inanılıyor" ifadeleri yer aldı.

2021 - 2023 yılları arasında Ukrayna İçişleri Bakanı danışmanı olarak görev yapan Anton Geraschenko, bombalı saldırının videosunu sosyal medya hesabında paylaştı.

Russian "Z-bloggers" share this video of a bomb strike on (reportedly) Vovchansk, Kharkiv region.



Some of them say this is an FOAB-9000 (Father Of All Bombs), the most powerful non-nuclear ammunition in the world.



According to other reports, this is a thermobaric FOAB-1500.… pic.twitter.com/3PctLKfWgO