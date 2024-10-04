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Rus analistlerden korkutan iddia: Tüm bombaların babası

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#Rusya#Ukrayna#İddia
Rus analistlerden korkutan iddia: Tüm bombaların babası
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2024 13:14

Rusya Ukrayna Savaşı'nda, Rusya'nın kilit noktayı ele geçirebilmek için nükleer olmayan en güçlü bombayı kullandığı iddia edildi. Rus savaş analistleri, Rus ordusunun Harkov'da "tüm bombaların babası" kullanıldı dedi.

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta Ukrayna şehirleri harabeye dönerken Rusya'nın, Harkov'daki kilit bir noktayı ele geçirebilmek için nükleer olmayan en güçlü bombayı attığı iddia edildi.

Rus savaş analistleri, Harkov'a bağlı Vovchansk kasabasından gelen ve devasa bir mantar şekline benzeyen patlama görüntüsünün "ODAB-9000 termobarik" bombadan kaynaklandığını öne sürdü.

Rus analistlerden korkutan iddia: Tüm bombaların babası

"TÜM BOMBALARIN BABASI"

Analistler, Rusya yanlısı telegram kanallarına düşen görüntüdeki bomba hakkında "tüm bombaların babası" benzetmesi yaptı.

Analistler, yüksek tahribatlı basınç bombaları ve vakum bombaları olarak da isimlendirilen yakıt-hava patlayıcısının "nükleer olmayan en güçlü bomba" olduğunu söyledi.

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Ukrayna gazetesi Kyiv Post'ta yer alan haberde, kullandıldığı öne sürülen ODAB-9000'in, "Geniş bir alanda kitlesel yıkıma neden olabilecek devasa bir şok dalgası yaratmak üzere tasarlanmış, Rusya'nın en güçlü termobarik bombası olduğuna inanılıyor" ifadeleri yer aldı.

2021 - 2023 yılları arasında Ukrayna İçişleri Bakanı danışmanı olarak görev yapan Anton Geraschenko, bombalı saldırının videosunu sosyal medya hesabında paylaştı.

Görüntüdeki patlamaya ilişkin diğer raporlarda yer alan "Bu bir termobarik FOAB-1500" bilgisini aktaran Geraschenko, henüz resmi bir doğrulama yapılmadığını belirtti.

"ABARTILIYOR"

Harkov Harekât-Taktik Birliklerinin Sözcüsü Ukraynalı Albay Vitaliy Sarantsev, görüntülerin Moskova yanlıları tarafından Ukrayna'nın moralini bozmak ve sivilleri korkutmak için abartıldığını öne sürdü.

Rus analistlerden korkutan iddia: Tüm bombaların babası

Rusya'nın Ukrayna'da termobarik silahlar kullandığını açıklayan İngiltere Savunma Bakanlığı, 2007'de yalnızca bir kez test edilen ve deneysel olarak kabul edilen ODAB-9000'in kullanılmış olmasının pek mümkün görünmediğini bildirdi.

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Ukrayna'da yayın yapan Defense Express'in haberine göre ise, Kiev'in karadan havaya füze kabiliyetinin bu bombanın kullanılmasını imkansız hale getirdiğini savundu.

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#Rusya#Ukrayna#İddia

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