Son dakika.. İsrail'den şimdiye kadarki en güçlü bombardıman! Hamaney'de 4 yıl sonra bir ilk: Dünya nefesini tuttu bekliyor...

İran televizyonu, Hamaney'in 4 yıl aradan sonra ilk kez namaz kıldırıp hutbe vereceği caminin dışında büyük kalabalığın toplandığını bildirdi.





A large number of people have gathered outside Imam Khomeini’s Grand Mosalla in Tehran, where Ayatollah Khamenei is expected to deliver sermons during Friday prayers. pic.twitter.com/PseRFzxqvs