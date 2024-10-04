Son dakika.. İsrail'den şimdiye kadarki en güçlü bombardıman! Hamaney'de 4 yıl sonra bir ilk: Dünya nefesini tuttu bekliyor...

Gözler Hamaney'in Cuma hutbesinde...

İran'in dini lideri Ali Hamaney 2020'den bu yana ilk kez Tahran'ın merkezindeki İmam Humeyni Camii'nde cuma namazını kıldıracak.



Hamaney'in burada İran'ın bu hafta İsrail'e yaptığı füze saldırısının ardından İran'ın planlarına ışık tutabilecek bir vaaz vermesi bekleniyor.



İran'da en yüksek yetkiye sahip olan Hamaney en son İran'ın, Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine yanıt olarak Irak'taki bir ABD üssüne füze fırlatmasının ardından cuma namazını kıldırmıştı.



Hamaney'in bugün yapacağı açıklamalar İsrail'de merak konusu oldu. İsrail basını konuya geniş yer ayırdı. Hamaney, İran'da Nasrallah için yas ilan etmiş ve Hizbullah liderinin ölümünün "küçük bir mesele olmadığını" söylemişti.