Son dakika.. İsrail'den şimdiye kadarki en güçlü bombardıman! Hamaney'de 4 yıl sonra bir ilk: Dünya nefesini tuttu bekliyor...

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İran televizyonu, Hamaney'in 4 yıl aradan sonra ilk kez namaz kıldırıp hutbe vereceği caminin dışında büyük kalabalığın toplandığını bildirdi.
A large number of people have gathered outside Imam Khomeini’s Grand Mosalla in Tehran, where Ayatollah Khamenei is expected to deliver sermons during Friday prayers. pic.twitter.com/PseRFzxqvs— PressTV Extra (@PresstvExtra) October 4, 2024
İran'in dini lideri Ali Hamaney 2020'den bu yana ilk kez Tahran'ın merkezindeki İmam Humeyni Camii'nde cuma namazını kıldıracak.
Hamaney'in burada İran'ın bu hafta İsrail'e yaptığı füze saldırısının ardından İran'ın planlarına ışık tutabilecek bir vaaz vermesi bekleniyor.
İran'da en yüksek yetkiye sahip olan Hamaney en son İran'ın, Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine yanıt olarak Irak'taki bir ABD üssüne füze fırlatmasının ardından cuma namazını kıldırmıştı.
Hamaney'in bugün yapacağı açıklamalar İsrail'de merak konusu oldu. İsrail basını konuya geniş yer ayırdı. Hamaney, İran'da Nasrallah için yas ilan etmiş ve Hizbullah liderinin ölümünün "küçük bir mesele olmadığını" söylemişti.
İsrail'in Lübnan-Suriye sınırındaki El-Masna Sınır Kapısı'na hava saldırısı düzenlediği belirtildi.Yerel medya kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Lübnan ve Suriye arasındaki El-Masna Sınır Kapısı İsrail ordusunun hava saldırısına uğradı.Saldırıda, Lübnan'ın başkenti Beyrut ve Suriye'nin başkenti Şam arasındaki yolun da kesintiye uğradığı aktarılırken, ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda bilgiye yer verilmedi.
İsrail Beyrut’un güneyine yönelik saldırılarını sıklaştırırken 23 Eylül’den bu yana yaşanan en şiddetli patlamalardan biri meydana geldi.Art arda yaşanan patlamalar binalarda sarsıntılara sebep oldu. İsrail basınının hükümet yetkililerine dayandırdığı haberlere göre, aralarında öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın halefi olarak görülen Haşim Safiyuddin'in de yer aldığı Hizbullah yöneticilerinin bulunduğu Dahiya’daki bir yeraltı sığınağına saldırı düzenlendiği belirtildi.İsrail'in Nasrallah'ı öldürmesinden bu yana bölgedeki en ağır bombardımanlardan biri olan saldırının hedefinin Safuyiddin olduğu iddia edildi. Saldırının Beyrut'un güneyindeki yoğun nüfuslu mahallelerin yanı sıra başkentin merkezinde de şiddetli şekilde hissedildiği kaydedildi.
Filistin’deki Tulkarem Mülteci Kampı’na yönelik İsrail saldırısının yankıları sürerken, İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) flaş bir açıklama geldi. IDF, Tulkarem şehrine düzenlenen hava saldırısında Hamas’ın bölge komutanı Zahi Yaser Abd al-Razeq Oufi'nin öldürüldüğünü duyurdu.
İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan İsrail yerleşimi Ateret'te bombalı bir araba saldırısı planladığı ve Batı Şeria'da İsraillilere yönelik diğer saldırılarda rol oynadığı belirtilen Oufi’nin “yakın bir zaman dilimi içinde yeni bir saldırı gerçekleştirme niyetinde olduğu" iddia edildi. Saldırıda diğer yerel Hamas yetkililerinin de öldürüldüğü kaydedilirken, Hamas ise saldırıyı kınadı. Hamas’tan yapılan açıklamada Oufi'nin öldürülüp öldürülmediğine dair bilgi verilmedi.
İsrail’in Filistin ve Lübnan’a yönelik saldırıları Orta Doğu’daki güvenlik endişelerini artırırken, G7 ülkelerinin liderlerinden bölgedeki gelişmelere ilişkin ortak açıklama geldi. Orta Doğu'da kötüleşen durumdan derin endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısı “bölgesel istikrara yönelik ciddi bir tehdit oluşturduğu” gerekçesiyle kınandı. “İsrail'in güvenliğine olan bağlılığımızı kesin bir dille yineliyoruz” denilen açıklamada “Tehlikeli bir saldırı ve misilleme döngüsü, Orta Doğu'da kimsenin çıkarına olmayan kontrol edilemez bir tırmanışı körükleme riski taşımaktadır. Bu nedenle tüm bölgesel aktörleri sorumlu ve itidalli davranmaya çağırıyoruz” uyarısında bulunuldu.