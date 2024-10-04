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Son dakika.. İsrail'den şimdiye kadarki en güçlü bombardıman! Hamaney'de 4 yıl sonra bir ilk: Dünya nefesini tuttu bekliyor...

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#İsrail#Hizbullah#Lübnan
Son dakika.. İsrailden şimdiye kadarki en güçlü bombardıman Hamaneyde 4 yıl sonra bir ilk: Dünya nefesini tuttu bekliyor...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2024 08:11

İsrail Ordusu dün gece Beyrut'a en güçlü bombardımanlarından birini gerçekleştirdi. Beyrut’un güneyinde arka arkaya şiddetli patlamalar yaşanırken, saldırının hedefinin Hizbullah Hareketi Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin'in öldürüldüğü iddia edildi. Konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz gelmedi. Öte yandan İran Dini Lideri Hamaney 2020'den bu yana ilk kez Tahran'ın merkezindeki İmam Humeyni Camii'nde cuma namazını kıldıracak. Hamaney'in Cuma hutbesinde İsran'ın planlarına ışık tutması bekleniyor.

İran'da binlerce kişi Hamaney'i bekliyor

İran televizyonu, Hamaney'in 4 yıl aradan sonra ilk kez namaz kıldırıp hutbe vereceği caminin dışında büyük kalabalığın toplandığını bildirdi.

Gözler Hamaney'in Cuma hutbesinde...
Gözler Hamaneyin Cuma hutbesinde...

İran'in dini lideri Ali Hamaney 2020'den bu yana ilk kez Tahran'ın merkezindeki İmam Humeyni Camii'nde cuma namazını kıldıracak.

Hamaney'in burada İran'ın bu hafta İsrail'e yaptığı füze saldırısının ardından İran'ın planlarına ışık tutabilecek bir vaaz vermesi bekleniyor.

İran'da en yüksek yetkiye sahip olan Hamaney en son İran'ın, Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine yanıt olarak Irak'taki bir ABD üssüne füze fırlatmasının ardından cuma namazını kıldırmıştı.

Hamaney'in bugün yapacağı açıklamalar İsrail'de merak konusu oldu. İsrail basını konuya geniş yer ayırdı. Hamaney, İran'da Nasrallah için yas ilan etmiş ve Hizbullah liderinin ölümünün "küçük bir mesele olmadığını" söylemişti.

İsrail, Lübnan-Suriye sınırındaki El-Masna Sınır Kapısı'na hava saldırısı düzenledi

İsrail'in Lübnan-Suriye sınırındaki El-Masna Sınır Kapısı'na hava saldırısı düzenlediği belirtildi.Yerel medya kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Lübnan ve Suriye arasındaki El-Masna Sınır Kapısı İsrail ordusunun hava saldırısına uğradı.Saldırıda, Lübnan'ın başkenti Beyrut ve Suriye'nin başkenti Şam arasındaki yolun da kesintiye uğradığı aktarılırken, ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda bilgiye yer verilmedi.

Beyrut’ta biri büyük çok sayıda patlama: Haşim Safiyuddin öldürüldü iddiası
Beyrut’ta biri büyük çok sayıda patlama: Haşim Safiyuddin öldürüldü iddiası

İsrail Beyrut’un güneyine yönelik saldırılarını sıklaştırırken 23 Eylül’den bu yana yaşanan en şiddetli patlamalardan biri meydana geldi.Art arda yaşanan patlamalar binalarda sarsıntılara sebep oldu. İsrail basınının hükümet yetkililerine dayandırdığı haberlere göre, aralarında öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın halefi olarak görülen Haşim Safiyuddin'in de yer aldığı Hizbullah yöneticilerinin bulunduğu Dahiya’daki bir yeraltı sığınağına saldırı düzenlendiği belirtildi.İsrail'in Nasrallah'ı öldürmesinden bu yana bölgedeki en ağır bombardımanlardan biri olan saldırının hedefinin Safuyiddin olduğu iddia edildi. Saldırının Beyrut'un güneyindeki yoğun nüfuslu mahallelerin yanı sıra başkentin merkezinde de şiddetli şekilde hissedildiği kaydedildi.


İsrail: Hamas bölge komutanı Tulkarem saldırısında öldürüldü
İsrail: Hamas bölge komutanı Tulkarem saldırısında öldürüldü

Filistin’deki Tulkarem Mülteci Kampı’na yönelik İsrail saldırısının yankıları sürerken, İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) flaş bir açıklama geldi. IDF, Tulkarem şehrine düzenlenen hava saldırısında Hamas’ın bölge komutanı Zahi Yaser Abd al-Razeq Oufi'nin öldürüldüğünü duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan İsrail yerleşimi Ateret'te bombalı bir araba saldırısı planladığı ve Batı Şeria'da İsraillilere yönelik diğer saldırılarda rol oynadığı belirtilen Oufi’nin “yakın bir zaman dilimi içinde yeni bir saldırı gerçekleştirme niyetinde olduğu" iddia edildi. Saldırıda diğer yerel Hamas yetkililerinin de öldürüldüğü kaydedilirken, Hamas ise saldırıyı kınadı. Hamas’tan yapılan açıklamada Oufi'nin öldürülüp öldürülmediğine dair bilgi verilmedi.

G7 ülkelerinden İran’a kınama, İsrail'e destek

İsrail’in Filistin ve Lübnan’a yönelik saldırıları Orta Doğu’daki güvenlik endişelerini artırırken, G7 ülkelerinin liderlerinden bölgedeki gelişmelere ilişkin ortak açıklama geldi. Orta Doğu'da kötüleşen durumdan derin endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısı “bölgesel istikrara yönelik ciddi bir tehdit oluşturduğu” gerekçesiyle kınandı. “İsrail'in güvenliğine olan bağlılığımızı kesin bir dille yineliyoruz” denilen açıklamada “Tehlikeli bir saldırı ve misilleme döngüsü, Orta Doğu'da kimsenin çıkarına olmayan kontrol edilemez bir tırmanışı körükleme riski taşımaktadır. Bu nedenle tüm bölgesel aktörleri sorumlu ve itidalli davranmaya çağırıyoruz” uyarısında bulunuldu.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineİran'da binlerce kişi Hamaney'i bekliyor
timelineGözler Hamaney'in Cuma hutbesinde...
timelineİsrail, Lübnan-Suriye sınırındaki El-Masna Sınır Kapısı'na hava saldırısı düzenledi
timelineBeyrut’ta biri büyük çok sayıda patlama: Haşim Safiyuddin öldürüldü iddiası
timelineİsrail: Hamas bölge komutanı Tulkarem saldırısında öldürüldü
timelineG7 ülkelerinden İran’a kınama, İsrail'e destek
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#İsrail#Hizbullah#Lübnan

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