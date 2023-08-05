Rumları çıldırtan ziyaret! Cesur Amerikalı KKTC’ye gitti, Tatar ile buluştu

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Rumları çıldırtan ziyaret önceki gün gerçekleşti. Türk-Amerikan ilişkileri çerçevesinde Ankara’ya ziyarette bulunan ABD Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Parti’nin Teksas temsilcisi Pete Sessions, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın (KTTO) KKTC davetini kabul etti. Ankara’da Sessions’a eşlik eden diğer Temsilciler Meclisi üyesi Dan Newhouse ise ABD Dışişleri’nin Rumların ‘ziyaret etmeyin’ uyarısından dolayı, daha önce kabul ettiği KKTC ziyaretini iptal etti. Sessions, Türkiye üzerinden KKTC’ye giden ve Ercan Havalimanı’na inen ilk üst düzey Amerikalı yetkili oldu. Sessions, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Meclis Başkanı Zorlu Töre’yi makamlarında ziyaret ederek, Kıbrıs sorununu görüştü.

ERSİN TATAR: KKTC TANINSIN

Tatar, Amerikalı vekile Kıbrıs’ta adil bir çözümün iki devlet esasında olması gerektiğini belirterek, “Uluslararası toplumu ve ABD’yi Kıbrıs’ta iki devlet temelinde, uygulanabilir, adil ve sürdürülebilir bir çözüm için özden gelen haklarımızı ve yeni politikamızı kabul etmeye çağırıyoruz” dedi.

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Ziyaretinden dolayı Sessions’a teşekkür eden Tatar, izolasyon nedeniyle KKTC’ye doğrudan uçuş gerçekleştirilemediğini ve Türkiye dışında kalan ülkelerle doğrudan ticaret yapılamadığını anlattı.

PETE SESSIONS: ADALETTEN YANAYIM

ABD Kongresi’nde Türk Dostluk Grubu üyesi olan Sessions ise, “Ben her zaman adaletten, denge ve doğruluktan yanayım. Geçmişte Güneyi (Kıbrıs Rum yönetimi) de ziyaret ettim, şimdi ise Kuzeyi (KKTC) ziyaret etmenin son derece doğru ve adil olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda, sizlerin de görüşlerini duymaktan son derece mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı. KKTC’ye resmi ziyaret düzenleyen yabancı temsilciler, uluslararası tanıma ve doğrudan uçuş olmadığı için ziyaretlerini genelde Rum Kesimi üzerinden giriş yaparak gerçekleştiriyor. Aksi halde Rum Kesimi tepki gösteriyor.

RUM DIŞİŞLERİ: PROTESTO EDİYORUZ

KIBRIS Rum yönetimi Dışişleri Bakanlığı sert bir açıklama yaparak, “Sessions’ın Kuzey’i ziyareti, uluslararası hukuka aykırıdır ve ABD’nin resmi politikasının da dışındadır. Protesto ediyoruz” ifadelerini kullandı. ABD’nin Rum yönetimindeki Büyükelçiliği ise ziyaretin resmi bir nitelik taşımadığını açıkladı. Rum medyasının sorusunu yanıtlayan ABD elçiliği, Amerikalı yetkililerin Kıbrıs Türk iş insanları ve yetkilileriyle her zaman temaslarda bulunduğunu kaydetti.