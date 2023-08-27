Rum kesiminde camiye molotoflu saldırı

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Kıbrıs Rum yönetiminin Limasol kentinde bulunan İbrahim Ağa Köprülü camisine molotoflu saldırı düzenlendi. Saldırı dün gece yarısının hemen ardından caminin boş olduğu bir sırada meydana geldi. Caminin girişinde maddi hasar oluşurken, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, saldırıyı sert bir dille kınayarak, “Müslümanların inancına ve kutsal değerlerine düşmanca bir öfkenin saldırısı” dedi.

Rum medyasına göre, saldırı anı kent güvenlik kameralarına yansıdı ve yüzü kapalı bir kişinin saat 01.15 sıralarında cami girişine molotof kokteyli attığı belirlendi. Rum polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.

Saldırının, genellikle Suriyelilerin kullandığı camide önceki gün cuma namazı sırasında yaşanan bir olayın ardından gerçekleşmesi dikkat çekti. Cemaatin camiye sığmayarak kaldırım ve sokağa da seccade sermesi, trafiği engelledi, bölgedeki Rumlar rahatsız oldu.

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“BOŞ OLMASI BÜYÜK ŞANS”

Kıbrıs’taki dini merkezlerden sorumlu Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, saldırıya tepki göstererek, “Saldırı sırasında caminin boş olması büyük bir şans. Rum yetkilileri saldırganları bir an önce yakalayarak gereken cezayı vermeleri için göreve davet ediyoruz” dedi.