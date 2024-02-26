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Rothschild ailesinin önemli isimlerinden Lord Jacob Rothschild hayatını kaybetti

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#Jacob Rothschild#Rothschild Ailesi#Dünya
Rothschild ailesinin önemli isimlerinden Lord Jacob Rothschild hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2024 15:07

Dünyanın en zengin ailelerinden olan Rothschild Ailesi'nin baronu olarak nitelendirilen Lord Jacob Rothschild, hayatını kaybetti.

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Rothschild Ailesi'nin baronu hayatını kaybetti.

Uzun bir süredir sağlık sorunları ile mücadele eden Jacob Rothschild, 87 yaşında hayata gözlerini yumdu

87 yaşındaki Jacob Rothschild'in, uzun bir süredir devam eden sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği öğrenildi.

Jacob Rothschild'in vefatıyla ilgili aileden açıklama yapıldı.

Rothschild ailesinden, PA haber ajansına yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Babamız Jacob, birçok insanın hayatında önemli bir yere sahipti, son derece başarılı bir finansör, sanat ve kültürün savunucusu, sadık bir kamu görevlisi, hayırseverlik çabalarının tutkulu bir destekçisiydi. İsrail ve Yahudi kültüründe tutkulu bir çevreci ve çok sevilen bir arkadaş, baba ve büyükbaba. Yahudi geleneklerine uygun olarak küçük bir aile töreniyle gömülecek.'

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Rothschild Vakfı Twitter üzerinden yaptıkları bir paylaşımda, 'iş adamı, girişimci, hayırsever ve kültürel lider Lord Rothschild'in ölümünü duyurmaktan derin üzüntü duyduklarını' ifadesine yer verdi.

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#Jacob Rothschild#Rothschild Ailesi#Dünya

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