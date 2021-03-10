Röportaj için ilginç yorum: Saraya bomba attılar

Çiftin yaptığı açıklamaları bazı kesimler olumlu karşılarken bazıları ise eleştirdi. YouGov pazarlama ve anket şirketinin yürüttüğü bir ankete göre İngilizlerin yüzde 47’si Prens Harry ve Meghan Markle’ın verdiği röportajı “uygunsuz” bulurken yüzde 20’lik bir kesim ise “uygun” bulduğunu ifade etti. Ankete katılanların yüzde 33’ü ise çekimser kaldı. Öte yandan İngiliz gazetelerinin birçoğu çiftin açıklamalarına eleştirel yaklaşarak kraliyet ailesinden yana bir tavır sergiledi.

BUCKINGHAM: AİLE İÇİNDE TARTIŞACAĞIZ

İngiliz Kraliyet Ailesi de yayımlanan röportaja dair sessizliğini bozdu. Buckingham Sarayı’ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Tüm aile, son birkaç yılın Harry ve Meghan için ne kadar zorlu olduğunu öğrenmekten üzüntü duydu. Ortaya çıkan sorunlar, özellikle ırk konusu endişe verici. Bazı hatıralar farklılık gösterse de bunlar çok ciddiye alınıyor ve bu konu aile içinde özel olarak ele alınacaktır. Harry, Meghan ve Archie her zaman ailenin çok sevilen üyeleri olarak kalacaklardır.”