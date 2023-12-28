Roma'ya götürdü, evlenme teklif etti: Aldığı cevap herkesi şoke etti! Sosyal medyanın konuştuğu fiyasko

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Turistlerin Avrupa'daki en gözde noktalarından biri olan Roma, büyük bir hayal kırıklığı ile dünya gündemine oturdu.

Noel arifesinde TikTok'a yüklenen ve 13 milyondan fazla kez izlenen videodaki "bahtısz Romeo'nun" adının Valerio olduğu öğrenildi.

Sevgilisini romantik bir sürpriz için Roma'ya götüren genç adam, sosyal medyada kısa sürede viral hale gelen videoda kız arkadaşı ile beraber ünlü Via dei Condotti caddesindeki ışıklar altında dans ederken görülüyor.





"ROMA'YA GELMEMİZİN NEDENİ BU MU?"

Dansın bitiminde yere diz çökecek gizlediği nişan yüzüğünü çıkaran Valerio sevgilisine caddedeki herkesin gözleri önünde evlenme teklif etti. Kalabalıktan alkış sesleri yükselirken erkek arkadaşından ayağa kalkmasını isteyen genç kızın hareketleri birden garipleşti.

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Dailymail Gazetesi'nde yer alan habere göre her şeyden habersiz genç kadın sevgilisine İtalyanca "Bunu beklemiyordum. Hazır değildim.Roma'ya gelmemizin nedeni bu mu?" diye sordu.



Çevredeki kalabalık 'evet evet' sesleri yükselirken dizlerinin üzerinde bekleyen adam "Evet mi, hayır mı" diye sordu. Kız arkadaşı 'hayır' diye cevap verdi.



ABD'li NewYorkPost gazetesinin ulaşmaya çalıştığı adam hayal kırıklığı ile ilgili yorum yapmayı reddederken, kadının evlilik teklifini reddetmesi sosyal medyayı da ikiye böldü.

Bazı kullanıcılar adamın utanç içinde kaldığını belirterek ona destek çıkarken bazıları ise halka açık evlenme teklifinin kadın üzerinde baskı oluşturduğunu öne sürdü.



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Kullanıcılardan biriyorumunda bulundu. Başka bir kullanıcı isediyerek destek verdi.

Bazı kullanıcılar ise evlenme teklifinin kurgu olduğunu ve çiftin dikkat çekmeye çalıştığını öne sürdü.