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Romanlar Atina’da polise isyan etti

#Yunanistan#Roman#Protesto
Romanlar Atina’da polise isyan etti

Yunanistan’ın başkenti Atina yakınındaki kasabalarda yaşayan Romanlar, 7 Yunan polisinin, geçen hafta 35 el ateş ederek, otomobil hırsızı Nikos Sabanis’i (20) öldürmesini protesto için ayaklandılar.

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Yunan başkentine 42 kilometre mesafedeki Megara’da yaşayan Romanlar, araç lastikleri yakarak Atina-Korint karayolunu trafiğe kapattılar. Olay yerine gelen ve dağılmalarını isteyen polislere de önce taşlar fırlatarak, sonra da av tüfeği ile ateş ederek saldırdılar. Polis, tazyikli su sıkarak Romanları dağıtmaya çalıştı. Olaylarda 4 polis memuru yaralandı. Romanlar, Atina’ya 95 kilometre mesafedeki Zevglatiu kasabası dışında da Korint-Kalamata karayolunu trafiğe kapattılar.

Romanlar Atina’da polise isyan etti

PİRE’DE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Roman Nikos Sabanis, geçen cumartesi sabahı, Pire limanı yakınındaki Perama semtinde, 2 arkadaşı ile birlikte çalıntı olduğu belirlenen bir araç ile dolaşırken, devriye gezen polis memurlarının “dur” emrine uymayınca kovalamaca başladı. Polisler, kovalamaca sırasında Sabanis ve arkadaşlarına 35 el ateş etti. Sabanis, polis kurşunları ile hayatını kaybederken, yine Roman olan arkadaşlarından biri yaralandı, diğeri ise kaçmayı başardı. Olay ile ilgili soruşturmada 7 polisin, amirlerinin, “Operasyona devam etmeyin” emrine uymayarak, 3 Roman’ı kovalamaya devam ettikleri belirlendi.

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#Yunanistan#Roman#Protesto

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