Dünya gözünü Riyad'a çevirdi! Kritik zirvede peş peşe önemli mesajlar...

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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad liderler düzeyinde İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği’nin ortaklaşa düzenlediği 8. Olağanüstü İslam Zirvesi’ne ev sahipliği yapıyor. Zirvede Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil ediyor.
Erdoğan ve diğer liderler zirve alanında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman tarafından karşılandı. Liderler, karşılama törenin ardından zirve öncesinde aile fotoğrafı çektirdi.
Fotoğraf çekiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, solunda ise İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yer aldı.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas zirvede yaptığı konuşmada "Halkımızı Gazze'den veya Batı Şeria'dan çıkarmaya yönelik her türlü çabayı kategorik olarak reddediyoruz. Silahsız sivillerimiz için uluslararası korumaya ihtiyacımız var. Hiçbir askeri çözüm kabul edilemez çünkü bunların hepsi başarısız oldu." ifadelerini kullandı.
Abbas Filistinlilerin "benzersiz bir soykırım savaşıyla" karşı karşıya olduğunu söyledi ve ABD'yi İsrail'e Gazze saldırısını durdurması için baskı yapmaya çağırdı.
Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, uluslararası toplumu Filistinli sivillerin acıları karşısında sessiz kalmak ve İsrail'in uluslararası hukuku ihlal etmesine izin vermekle suçladı ve “Uluslararası dünya tüm bu sahneler karşısında bağışıklığını koruyor. 20. yüzyılda hastanelerin halka açık bir şekilde bombalanabileceğini kim hayal edebilirdi?" ifadelerini kullandı.
İRAN'DAN 11 YIL SONRA BİR İLK! REİSİ: İSLAM ALEMİ BİRLİK OLMALI
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi 11 yıl sonra Suudi başkentini ziyaret eden ilk İran cumhurbaşkanı oldu.
Reisi zirvede yaptığı konuşmada, Gazze'ye yönelik kör bombardımanın durması gerektiğini vurguladı ve "Bütün İslam aleminin birlik olması lazım. Bu birlik sayesinde sorunu çözebiliriz." dedi. Reisi ayrıca ABD'nin İsrail'i destekleyerek daha çok Filistinlinin ölümüne neden olduğunu vurguladı.
Suriye’nin Arap Birliği üyeliği, ülkede 2011 yılında başlayan iç savaşta Devlet Başkanı Beşar Esad’ın yönetim karşıtı eylemcilere yönelik baskı ve şiddetli müdahale emri vermesinin ardından askıya alınmıştı.