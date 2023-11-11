ABD medyası duyurdu: İsrail ve Hamas görüşmelere başladı! İki teklif masada...

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Birinci ayını geride bırakan İsrail-Hamas savaşındaki en kritik konulardan biri Hamas'ın elinde tuttuğu rehineler...

Tel Aviv yönetimi bir yandan vatandaşlarını kurtarmak isteyen ülkelerin ateşkes çağrılarına direnirken bir yandan da İsrail'de giderek artan öfke ile baş etmeye çalışıyor.

ABD MEDYASI: PAZARLIKLAR BAŞLADI

Hamas'ın elinde aralarında yabancı uyruklu vatandaşların da olduğu yaklaşık 240 kişi olduğu düşünülüyor

Son günlerde İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ateşkes konusunda sert bir tavır takınıp geri adım atmadığı konuşulurken bugün ABD medyasından dikkat çeken bir iddia geldi.

CNN International ve NewYorkTimes rehineler için İsrail ve Hamas arasında pazarlıkların başladığını ve 2 farklı teklifin masada olduğunu öne sürdü.

TEKLİFLERDE NELER VAR?

NewYorkTimes'ın ismi açıklanmayan ABD'li yetkililerden aldığı bilgilere göre, masadaki tekliflerden birinde çatışmalara kısa bir süre ara verilmesi karşılığında Hamas'ın İsrailli kadın ve çocukların aralarında bulunduğu 10 ila 20 sivil rehineyi serbest bırakması bekleniyor.



Gazete şartların yerine getirilmesi halinde sayının 100'e çıkabileceğini öne sürüyor.

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Diğer teklifte ise, Hamas'ın tüm sivillerin serbest bırakılması karşılığında daha fazla insani yardım, hastaneler için yakıt ve İsrail hapishanelerindeki kadın ve çocukların serbest bırakılmasını istediğini yazan NYT, İsrailli yetkililerin tutukluları serbest bırakma konusunda kararsız olduğunu belirtti.



ÖNCELİK KADIN VE ÇOCUKLARDA, HAMAS ERKEKLERİ VERMEYİ REDDEDİYOR

CNN International da çatışmalara bir süre ara verilmesini ön gören teklif kapsamında rehinelerin kademeli olarak serbest bırakılacağını, önceliğin kadın ve çocuklara verileceğini yazdı.

NYT, Hamas'lı yetkililerin askerlik yaşı gelmiş İsrailli erkekleri ve İsrail askerlerini yakın zamanda serbest bırakmaya niyetli olmadıklarını belirtti.

ARABULUCU KATAR, GÖRÜŞMELERE ABD'Lİ YETKİLİLER DE KATILIYOR

Her iki gazetede İsrail-Hamas arasındaki arabuluculuk rolünü Katar'ın üstlendiğini ve görüşmelerde üst düzey ABD yetkililerin de yer aldığını vurguladı.